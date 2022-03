Changement d'heure : la France passe à l'heure d'été ce week-end

La France change d'heure ce week-end ! Nous passons à l'heure d'été ce dimanche 27 mars. À 2h, il faudra ajouter 60 minutes à l'heure légale. Il sera donc 3h. Nous allons perdre une heure de sommeil mais nous gagnerons une heure de luminosité en fin de journée.

Instauré en France à la suite du choc pétrolier de 1973-1974 pour réaliser des économies d'énergie, le changement d'heure est effectif dans tous les pays membres de l'Union européenne. Le passage à l'heure d'été s'effectue le dernier dimanche de mars et le passage à l'heure d'hiver le dernier dimanche d'octobre. L'harmonisation du changement d'heure au sein de l'Union européenne date de 1998.

Le changement d'heure va t-il disparaître ?

Pas pour le moment. Aujourd'hui, le bénéfice du changement d'heure est de plus en plus contesté pour son effet sur les rythmes biologiques. De plus, le gain en énergie serait désormais marginal. La Commission européenne avait lancé une grande consultation publique en 2018 pour demander aux citoyens européens s'ils souhaitaient ou non le maintien du changement d'heure. Elle avait alors reçu plus de 4,6 millions de réponses mais 84% des répondants se disaient favorables à la suppression du changement d'heure. La Commission avait donc proposé un projet de directive qui prévoyait la suppression du changement d'heure en 2021. Mais la crise sanitaire liée au Covid-19 a complètement chamboulé les plans de l'UE. Le texte sur la fin du changement d'heure n'est aujourd'hui plus à l'ordre du jour.

Si le projet fait son retour, il faudra notamment inciter les pays à harmoniser leur choix d'heure légale, afin d'éviter d'aboutir à un patchwork de fuseaux horaires entre voisins.

Cette année, le passage à l'heure d'hiver se fera dans la nuit du samedi 29 octobre au dimanche 30 octobre 2022.