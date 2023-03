Changement d'heure : la France passe à l'heure d'été ce week-end

Une heure de sommeil en moins, une heure de jour en plus : la France passe ce week-end à l'heure d'été. À deux heures du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, il sera trois heures et on dormira donc (théoriquement) "une heure de moins".

ⓘ Publicité

Instauré en France à la suite du choc pétrolier de 1973-1974, le changement d'heure est très controversé : le gain d'économies d'énergie est aujourd'hui marginal, notamment en raison de la généralisation de l'éclairage à basse consommation. L'Union européenne avait décidé d'y mettre fin à compter de 2021, mais en raison de la crise sanitaire le Conseil n'a jamais adopté la directive.

Dans tous les pays membres, le passage à l'heure d'été s'effectue le dernier dimanche de mars et le passage à l'heure d'hiver le dernier dimanche d'octobre. L'harmonisation du changement d'heure au sein de l'Union européenne date de 1998.

Cliquez ici pour afficher le module en plein écran

loading