Changement d'heure la nuit prochaine: à 2h, il sera 3h

C'est dans la nuit de samedi 28 au dimanche 29 mars qu'on avance nos montres d'une heure. A 2h , il sera 3h. Au delà des faibles économies d'énergie, le changement d'heure est chaque année un rituel qui fédère tout un peuple.

Le changement d'heure donne un repère social.

En plus, ce changement marque l'entrée dans le printemps. il annonce l'été, le renouveau, la renaissance de la nature … et dans quelques semaine la promesses des apéros, barbecue, vacances. Pour Sandrine Ponson, une psychologue clinicienne de Meylan (banlieue de Grenoble): « On remarque chez les patients une baisse de la fréquentation pour des motifs comme la dépression , le changement d'heure est donc souvent perçu comme quelque chose de positif. » dit cette experte.

Mais avec le confinement l'impact symbolique sera moindre. Les gens accordent moins d'importance à leur horloge en raison du confinement. La rupture du rythme, et surtout les soirées plus longues vont quand même provoquer un changement qui donne du rythme au "confinement qui en manque beaucoup , du fait de l'arrêt de leur activité professionnelle. Mais ça peut également être un repère en terme de rythme pendant un confinement qui en manque peut-être", dit la psychologue.

Les soirées plus longues dans l'ouest d'Aura

Et ceux qui résident dans le couchant de la région à Pontaumur, à l'Ouest de Clermont-Ferrand, ou Montluçon, ne l'oublions pas, en profiteront, plus longtemps. Chaque soir, le soleil s'y couche 20 min plus plus tard qu'à Val d'Isère, le point le plus orientale de cette vaste nouvelle région AURA

Dimanche 29 mars, le soleil se couchera à 20h15 à Pontaumur (63) contre 19h13, ce samedi. Et la nuit tombera 30 minutes plus tard. Evidemment, dimanche matin le jour pointera à 7h32 contre 6h34, ce samedi.

A l'autre bout de la région, dans la vallée de la Maurienne (73) le soleil se couchera à 19h57, dimanche, contre 18h55, samedi. Et quelque minutes plus tard dans le petit village d'Argentine, près de Chambéry, où à l'Alpe d'Huez

Et dans son mouvement de rotation, la terre offrira de minutes en minutes, Lyon, Valence, Privas, St Etienne, Roanne, Thiers au soleil.

Ceci est théorique, puisqu'il faudrait aussi tenir, de l'altitude. Les sommets sont toujours beaucoup plus éclairés par l'astre du jour que les vallées. Ceux qui ont pu admirer un coucher de soleil au sommet du Mont-Blanc, du Puy-de-Sancy ou du Forez le savent bien. Il faudra attendre quelques semaines avant d'y retourner, évidemment.