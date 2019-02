Changement d'heure : les Montois préfèrent l'heure d'été

Mont-de-Marsan, France

Plus de changement d'heure d'ici 2021. La Commission européenne a proposé une directive en septembre dernier pour supprimer le changement d'heure d'ici deux ans. A cette échéance, chaque État membre devra choisir entre rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. L'Assemblée nationale a donc lancé un questionnaire consultatif en ligne disponible jusqu'au 3 mars. Pour l'instant, les Français sont indécis. Sur plus de 370 000 réponses, 80% sont favorables à la suppression du changement d'heure. Et 55% d'entre eux préfèrent l'heure d'été. La semaine dernière ils étaient pour rester à l'heure d'hiver à plus de 50%.

Je préfère qu'il fasse jour pour qu'elle parte tranquille

Les Montois sont comme la majorité des Français. Ils préfèrent rester à l'heure d'été pour en profiter plus le soir, pour faire la fête ou encore pour des questions de sécurité. Manzato, par exemple, souhaite que le soleil se lève de bonne heure : "J'ai ma fille qui part souvent à Dax tôt le matin, je préfère qu'il fasse jour pour qu'elle parte tranquille."

Adopté une première fois en 1917, abandonné sous l'Occupation puis réinstauré en 1976 à la suite du premier choc pétrolier, le changement d'heure est souvent décrié. L'heure d'été est accusée de causer des troubles du sommeil, de l'alimentation et de l'humeur alors que l'heure d'hiver causerait plus d'accidents de la route à la sortie du travail lorsque que la luminosité diminue.

Je pense qu'il faudrait faire un test

Si la France décide de rester à l'heure d'été, le soleil se lèvera à 9h35 à Mont-de-Marsan le 21 décembre, jour de l'hiver. En revanche si l'heure d'hiver est votée, le soleil se couchera à 20h45 le 21 juin, jour de l'été. Mehdi souhaiterait rester à l'heure d'été mais quand il réalise qu'il fera encore nuit à 9h30 l'hiver : "Il faudrait peut-être faire un test pour voir comment on supporterait un lever de soleil tard."

A l’échelle européenne, deux tendances se distinguent, les pays du nord comme la Finlande ou les Pays Bas préfèrent l'heure d'hiver et les pays du sud comme le Portugal ou Chypre privilégient l'heure d'été.