Changement d'heure : les pendules de nos églises lorraines risquent-t-elles de ne pas être à l'heure ?

Ce week-end, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars, nous changeons d'heure. Il s'agira d'avancer nos montres d’une heure. C'est le cas aussi des monuments. Mais comment les pendules de nos édifices publics et religieux se remettent-elles à l’heure ?

C'est le rôle des campanistes. Laurence Chrétien en fait partie. Elle gère la société François Chrétien, qui veille au bon fonctionnement des horloges et des cloches des églises et autres édifices publics en Lorraine. "Aujourd'hui, le changement d'heure ce n'est plus un problème pour nous", atteste cette salariée.

Laurence Chrétien a vu l'évolution : " il y a 24 ans, il fallait systématiquement se déplacer. Désormais, nous avons plus grand chose à faire. Tout est automatisé."

Les horloges des églises sont à la pointe de la technologie

Cette entreprise a près de 600 clients en Lorraine et Haute Marne. "Nous installons des micro-ordinateurs. Les édifices religieux sont maintenant à la point de la technologie", affirme-t-elle.

Des systèmes efficaces, mais pas sans failles, selon cette experte de la pendule. "Il se peut qu’il y ait des petits bugs, mais on intervient dans la semaine, et on remet à l’heure. Cela est très rare."