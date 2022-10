Changement d'heure : piétons, cyclistes, amateurs de trottinette, pensez à mettre des vêtements réfléchissants

A vos montres ! Revoilà l'heure d'hiver, on change d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. Il faut donc reculer sa pendule : on gagne une heure de sommeil, à 3h, il sera 2h. Cela signifie que la nuit tombe plus tôt, et cela veut aussi dire beaucoup moins de visibilité pour les cyclistes et autres usagers vulnérables.

La préfecture d'Indre-et-Loire appelle à la vigilance et organise une campagne de prévention pour rappeler les conseils de prudence.

Pour les vélos

Voici la liste des équipements obligatoires :

Gilet rétroréfléchissant pour cycliste et passager (hors agglomération)

Siège enfant obligatoire (moins de 5 ans)

Feu et catadioptres rouges à l'arrière

Catadioptres de roues oranges à l'arrière

Feu jaune ou blanc et catadioptres blanc à l'avant

Avertisseur sonore

Freins avant et arrière

Pour les trottinettes

La direction départementale de la sécurité publique rappelle qu**'une assurance est obligatoire** pour circuler en trottinette.

Vitesse limitée à 25km/heures (par construction ou par bridage)

Vêtement réfléchissant obligatoire

Feux de positions avant et arrière obligatoires

Catadioptres arrières et latéraux obligatoires

Autres éléments interdits : être plus d'une personne sur la trottinette, avoir des écouteurs, ou rouler sur les trottoirs. Enfin, il faut avoir 12 ans pour en conduire une. La police prévient qu'elle va renforcer ses contrôles dans les prochaines semaines, suite au changement d'heure.