Changement de coutume à Noël pour les Ukrainiens à cause de la guerre en Ukraine

Noël 2022 sera très particulier pour les Ukrainiens, c'est certain. Premier Noël depuis le début de la guerre dans leur pays. De nombreux Ukrainiens ont d'ailleurs décidé de ne pas pas fêter Noël le 7 janvier comme ils avaient l'habitude de le faire. Ils le feront plutôt le 25 décembre. Une manière de montrer leur détachement vis-à-vis de l'Eglise orthodoxe et plus généralement de Moscou.

Premier Noël depuis le début de la guerre

C'est le cas par exemple d'Olga. Cette Ukrainienne vit à Toulouse depuis mars dernier avec son mari et ses quatre enfants. Premier Noël loin de son pays, premier aussi depuis le début de la guerre : "tout sera différent de l'Ukraine. Certaines traditions seront nouvelles pour nous."

A commencer par le jour où Olga fêtera Noël. Cette année elle, et sa famille, prévoient de réveillonner le 24 décembre.

Elle cuisinera les 12 plats habituels, et offrira les cadeaux à ses enfants à minuit. Mais pour la première fois, elle fera le réveillon fin décembre comme les catholiques et non le 7 janvier comme le fait une partie de l'Eglise orthodoxe et comme elle le faisait quand elle vivait en Ukraine.

En effet, en Ukraine, en Russie, en Serbie, et en Géorgie une partie des Eglises orthodoxes suivent le calendrier julien, introduit par Jules César, et non le grégorien conçu à la fin du XVIe siècle à la demande du pape Grégoire XIII. C'est ce calendrier que les chrétiens catholiques utilisent.

Changer ses coutumes

Et cette année donc c'est ce calendrier qu'Olga va suivre : "fêter Noël début janvier se faisait sous la pression de l'Eglise de Moscou. Et nous ne voulons plus faire ce que Moscou veut que nous fassions."

Ces dernières années quelques Ukrainiens avaient déjà décidé de se détacher des traditions de l'Eglise orthodoxe jusque-là suivies en Ukraine par la majeure partie des habitants. Mais la guerre a provoqué un vrai basculement selon le père Bogdan Velyanyk. Il est ukrainien et curé à la basilique Saint-Sernin de Toulouse : "le rapprochement entre l'Ukraine et l'Occident ainsi que les conséquences de cette guerre où l'on voit l'orthodoxie être favorable à l'agresseur fait de plus en plus basculer les mentalités."

Un changement qui va prendre encore un peu de temps selon le prêtre Bogdan Velyanyk mais qui s'est amorcé : "les gens comprennent petit à petit que l'unité du monde, y compris l'unité par le biais d'un calendrier, est une chose importante. La guerre fait tomber les masques, on découvre la réalité et en conséquences on en tire les conclusions."

En attendant, cette année encore, le père Bogdan Velyanyk, célèbrera une messe de Noël le 7 janvier en la basilique Saint-Sernin pour les chrétiens orthodoxes qui souhaitent toujours le faire à cette date.