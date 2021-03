Changement de gouvernance au Stade lavallois : Bruno Lucas et Philippe Jan céderont leur place à Laurent Lairy

Le 31 mars 2021, Bruno Lucas (à gauche) et Philippe Jan vont laisser la gouvernance du Stade lavallois (archives).

Du changement au Stade lavallois, oui. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler du changement dans la continuité. Surtout pas de révolution. Le mode de gouvernance du club de football va évoluer, comme le laissait entendre Bruno Lucas mi-décembre sur France Bleu Mayenne. Après quatre saisons en National, le président du Conseil de surveillance depuis 2005 avait alors expliqué que c'était le moment de faire des changements au club.

Le mode de fonctionnement de la SASP (société anonyme sportive professionnelle) va être modifié au cours d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires dont la date du 31 mars 2021 sera validée ce lundi soir en conseil de surveillance trimestriel. Il n'y aura plus qu'une instance de décision, le Conseil d'administration. comme cela se fait dans beaucoup d'entreprises. Ainsi, il n'y aura plus un Conseil de surveillance d'un côté et un Directoire de l'autre.

Au cours de cette AG extraordinaire du 31 mars, Laurent Lairy (Pdg-fondateur du groupe Protecthoms à Château-Gontier sur Mayenne) va présenter son projet aux autres principaux actionnaires (parmi lesquels les groupes Lucas, Lactalis, Séché, Gruau, Actual-Leader, Aprolliance...) qui devront se prononcer.

Laurent Lairy, qui a notamment dirigé le Medef en Mayenne, joue déjà depuis longtemps un rôle au sein du Stade lavallois. Le Pouancéen d'origine a été membre du directoire de 2011 à 2017 avant d'intégrer le conseil de surveillance en décembre 2017 en remplacement de Stéphane Breton, patron de Districolor à Saint-Berthevin. Sauf énorme coup de théâtre, c'est donc Laurent Lairy, bientôt 54 ans, qui prendra la tête du conseil d'administration et donc la présidence "nouvelle formule" du Stade lavallois à partir du jeudi 1er avril.

Laurent Lairy sera le nouvel homme fort du Stade lavallois. - D.R

A l'issue de l'assemblée générale extraordinaire, le nouvel homme fort du Stade lavallois dévoilera une partie de sa nouvelle équipe. Une équipe dans laquelle pourrait figurer Thierry Ruffat, ancien journaliste et rédacteur en chef de France Bleu Mayenne, avec un rôle de conseiller du président.

Quant à Philippe Jan, revenu comme président du Directoire en mai 2017 après une première expérience de 2007 à 2014, il envisagerait de se retirer du football, tout en restant actionnaire et inconditionnel supporter du Stade lavallois.