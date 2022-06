Chaleur et sécheresse : les pompiers de Moselle s'entrainent à lutter contre les feux de forêts

Les épisodes de fortes chaleurs et de sécheresses augmentent le risque de feux de forêts. Et avec les changements climatiques, la Moselle n'est plus à l'abri. Les sapeurs-pompiers du département s'entrainent donc à y faire face.

La semaine dernière à Phalsbourg, 12 sapeurs-pompiers de la Moselle ont suivi un stage feux de forêts. En mai, plus de 80 sapeurs-pompiers et 30 engins mosellans et alsaciens ont participé à un exercice feu de forêt de grande ampleur à Dabo, dans le sud mosellan. "Nous sommes 1.000 à être formés et à pouvoir intervenir" explique le commandant Fréderic Schultz, conseiller technique du département feux de forets des pompiers de la Moselle.

Moyens au sol et dans les airs

Car l'action des pompiers n'est pas la même, qu'il s'agisse d'un feu de bâtiment ou d'un sinistre qui se déclare en pleine nature. "La principale différence, c'est que nous sommes face à un feu qui avance. Il faudra donc déployer des moyens et estimer la trajectoire du feu de forêt pour limiter sa propagation" tout en tenant compte de la géographie, de la topographie du lieu ou du vent. Les pompiers mosellans disposent pour cela d'engins adaptés à ces terrains accidentés, mais peuvent aussi bénéficier de moyens aériens, comme des avions bombardiers d'eau, comme ceux qui interviennent régulièrement dans les régions méditerranéennes. "On a deux types d'avions : des avions capables de se recharger au sol. Pour cela on active ce qu'on appelle un pélicandrome à Mirecourt. L'avion monte du sud de la France, se recharge et vient nous aider. Et on a des canadairs avec des zones d'écopage identifiées dans le Grand-Est, comme l'étang du Stock."

Massifs sensibles

Les zones à risque en Moselle sont les massifs du pays de Bitche et du pays de Sarrebourg, "20 à 25.000 hectares composés essentiellement de résineux" décrit le commandant Schultz. Mais le plus courant en Moselle, ce sont les feux de cultures, déclenchés en été par les étincelles des machines agricoles ou des mégots jetés dans la nature.

Les pompiers mosellans sont également prêts à faire leur paquetage et à partir prêter main forte à leurs collègues du Sud de la France, déjà fortement sollicités en ce mois de juin. "Cela peut aller très vite : prenez l'exemple du feu de Gonfaron l'été dernier dans le Var. Le feu s'est déclaré en fin d'après-midi, à 20h nous étions en pré-alerte, et à minuit dans les camions en direction du Sud." Parti d'une aire d'autoroute en plein mois d'août, cet incendie avait causé la mort de deux personnes et ravagé 7.000 hectares de végétation.