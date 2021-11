Journée nationale de la reconversion en Côte-d'Or : "oser sauter le pas pour ne pas avoir de regrets"

Changer de vie professionnelle : c'est le souhait d'un français sur deux selon une étude Repères sortie en février dernier. Ce mardi 9 novembre 2021, c'est la Journée nationale de la reconversion avec des portes ouvertes un peu partout en France et en Côte-d'Or. L'occasion de vous renseigner pour redémarrer une nouvelle vie professionnelle. Mais avec la crise sanitaire, les candidates et candidats au changement, sont en revanche un peu moins nombreux, 24% en 2021 contre 38% en 2019.

Quels sont les profils des candidats à la reconversion ?

Mais alors qui sont ces salariés prêts à changer de vie professionnelle ? Difficile de le le dire explique Fabienne Petot-Jannier même si la directrice de l'AFPA Côte-d'Or, constate ces dernières années, "qu'on a de plus en plus de personnes qui sont très diplômées qui s'orientent vers des métiers passion, des métiers plus manuels avec des qualifications inférieures et pour qui ce n'est pas un souci." C'est le profil de Christophe Julien, après 22 ans en agence bancaire, ce côte-d'orien a bénéficié d'un plan social pour devenir tractoriste ! A quarante-deux ans, il suit depuis quelques mois une formation d'ouvrier viticole au CFA du lycée viticole de Beaune. Il y apprend à conduire des tracteurs enjambeurs mais aussi tout ce qui concerne la vie de la vigne.

En pleine reconversion, Christophe Julien, ancien banquier, suit une formation d'ouvrier viticole tractoriste, ici dans le domaine Desaunay-Bissey. © Radio France - Stéphanie Perenon

"C'est très enrichissant de se remettre en question et de retrouver chaque jour un peu plus son caractère d'origine." Il a signé un contrat de professionnalisation d'un an avec le domaine Desaunay-Bissey à Flagey-Echezeaux. Un choix mûrement réfléchi et qu'il ne regrette absolument, même si financièrement les choses sont différentes. "C'est un projet dont on a discuté avec mon épouse qui m'a suivi, et aussi avec mes enfants, on leur a expliqué qu'on ne ferait pas forcément les mêmes choses qu'avant ou peut-être un peu moins souvent. Mais la contrepartie c'est que je suis plus ouvert à la famille, moins stressé et davantage présent."

Recrudescence vers les métiers de l'électricité et de la plomberie

Mais les secteurs en tension et qui cherchent à embaucher comme la restauration, ne sont plus ceux qui attirent ces futurs reconvertis. "On note une recrudescence pour les métiers d'insertion professionnelle mais aussi les métiers de la plomberie et de l'électricité", souligne la responsable de la formation professionnelle pour adulte, Fabienne Petot-Jannier. D'ailleurs la société ENEDIS l'a bien compris et s'est associée au GRETA de Dijon pour proposer une formation aux métiers de monteurs de réseaux électriques. "Chaque année, cette formation de onze mois est ouverte à huit candidats, des demandeurs d'emplois ou des personnes en reconversion, qui au terme de leur onze mois de formation, rejoignent en très grande majorité la société" précise Corinne Burson, chargée RH et du recrutement chez ENEDIS à Dijon.

Un choix de reconversion mûrement réfléchi

Le financement de ces formations reste évidemment la clé de voûte de tout projet. Ces formations peuvent être financées soit par le Compte formation, ou par Pôle Emploi, parfois même grâce à un financement du Conseil régional. Depuis le 1er janvier dernier, 212 dossiers de reconversion ont été enregistrés par l'AFPA 21, c'est 30% de moins qu'en 2019, détaille la direction de l'AFPA. "La disparition du Congé individuel de formation (Cif) et la crise sanitaire en sont en partie responsables. Mais crise sanitaire ou pas, le point commun de tous ces salariés en reconversion : c'est d'avoir mûrement réfléchi leur projet.

"C'est important d'oser sauter le pas pour ne pas avoir de regrets" -une côte-d'orienne en reconversion

C'est ce qu'a fait Julie, cette côte-d'orienne chargée de développement dans un comité sportif, sera dans quelques semaines agricultrice. Un choix qui peut sembler radical mais que la trentenaire prépare de longue date, "ça fait au moins deux ans que je me prépare car ça n'est pas facile, ça demande de la préparation du travail et des formations car je ne viens pas du domaine agricole mais voilà c'est une envie et c'est important d'oser sauter le pas pour ne pas avoir de regrets."

C'est d'ailleurs LE conseil que donnent tous les organismes de formation : prendre le temps de se préparer, de bien réfléchir en amont à son projet en terme financier, de salaire, de niveau de vie. C'est aussi le but de cette Journée nationale de la reconversion. Une journée à laquelle l'AFPA de Chevigny-Saint-Sauveur participe avec une matinée portes ouvertes ce mardi matin de 9 à 12h pour répondre à toutes vos questions sur le sujet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix