"Changer le regard sur le handicap" : à Biarritz, des élèves "sensibilisés" grâce à des ateliers de handisport

Sensibiliser au handicap grâce au sport. C'est ce propose la mairie de Biarritz ces lundi 24, mardi 25 et jeudi 27 avril à 350 élèves des écoles élémentaires des Thermes Salins, du Braou, de Victor Duruy et du Reptou. Au programme : des ateliers de basket-fauteuil , handi-pelote, handigolf et para-tir à l'arc, organisés avec des associations et des para-athlètes.

"C'est un peu compliqué pour tourner, mais pas trop pour avancer", réagit Mehdi, 7 ans, assis dans un fauteuil roulant pour un atelier de handi-pelote, où le but du jeu est de slalomer entre des plots avant "de tirer à la pala sur le radiateur" fixé sur un des murs de la salle. L'atelier est animé par Maxime Cabanne , neuf fois champion de France de la discipline."Ils sont très curieux, posent plein de questions ... Ca a l'air de leur plaire", se réjouit-il. "On fait surtout du maniement de fauteuil, pour voir comment c'est difficile quand on n'a pas l'habitude", explique le para-athlète, en fauteuil roulant depuis un accident de voiture.

"C'est pas facile d'être en fauteuil", reconnaît Sophie, 10 ans. "Pour manger, pour dormir", ajoute Manuel. "Et puis ceux qui ont tendance à se moquer, peut-être qu'en ressentant ce que ça fait d'être handicapé, ils arrêteront", espère de son côté Amy. L'objectif, "c'est aussi qu'il y ai un échange avec leur famille, que les élèves aussi se posent des questions par rapport à leur attitude, sur ce qu'ils peuvent faire pour aider ou faciliter la vie des personnes handicapées", abonde Claire Duzan, enseignante à l'école du Braou.

"Démocratiser" le handisport

"C'est important de les sensibiliser à cet âge-là, parce que ça restera gravé à vie dans leur tête", poursuit le champion de handi-pelote Maxime Cabanne. "Ils ne se rappelleront peut-être plus de mon prénom, mais ils se souviendront qu'un jour quelqu'un est venu en fauteuil à l'école, et qu'ils en ont fait. Donc ça va changer le regard sur le handicap. Que ce soit le handicap moteur, avec des personnes mal ou non-voyantes, des amputés ... C'est hyper important de démocratiser tout ça."

"C'est comme ça que la société finira par évoluer davantage, même si on est déjà en cours d'évolution", abonde Stéphanie Larrain-Garbisu, animatrice d'un atelier de para-tir à l'arc. "Je trouve ça très chouette qu'on puisse leur répondre en direct, sans tabou, sans mot bizarre, de façon simple. La principale question qu'ils ont posé a été 'pourquoi' je suis amputée du bras gauche, et je leur ai parlé de mon cancer" des os. "Je suis passée par là et j'en suis revenue, donc ça fait aussi partie de mon job d'expliquer et de dire aux gens que tout est possible", assure celle qui a fini 4e de sa discipline aux championnats de France de para-tir à l'arc, en mars dernier.

La ville de Biarritz, qui a organisé ces ateliers "pour permettre aux enfants de comprendre la différence", "réfléchit déjà pour l'année prochaine", et espère "peut-être un jour organiser un tournoi inter-écoles de handisport" selon Valérie Sudarovich, conseillère municipale déléguée à la politique inclusive et à l'initiative du projet.