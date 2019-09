Changer les modes de vie pour sauver la planète avec la caravane de possibles en Gironde

Un collectif d’associations, d’artistes et de militants organise une tournée en Gironde jusqu'au 29 septembre 2019, et à partir du 13 septembre d'Uzeste dans le sud du département de la Gironde à Cestas, en passant par de nombreuses communes et Bordeaux se situe aussi dans ce parcours de la Caravane des possibles. A chaque étape il y aura des concerts, des formations, des ateliers participatifs, des parades à vélo, des conférences.

L'esprit joyeux prime dans cette caravane des possibles, débattre et communiquer de sujets graves avec gaieté comme le précise Boris Cousin de la Maison de la nature et de l'environnement de Bordeaux.

La caravane s'installe en fin d'après-midi à Uzeste le vendredi 13 septembre avec son village des possibles et des alternatives 100 % local, départ le lendemain depuis Langon, puis Paillet, Le Tourne, Portets, Créon, Libourne, St André de Cubzac, Cenon, Blanquefort, St Aubin de Médoc, St Médard en Jalles, Bordeaux, Pessac et Cestas. La caravane des possibles c'est une aventure collective menée par plusieurs associations, Gaelle Delignette et Boris Cousin font partie des personnes mobilisées et militantes. L'aventure est relayée sur les réseaux sociaux.