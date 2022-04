Chant du coq, cloches, odeurs : la mairie de Noyen-sur-Sarthe prévient les néo-ruraux

C'est un phénomène très net en Sarthe : avec la pandémie de Covid et le télétravail, de nombreux habitants des villes sont venus s'installer à la campagne. Sauf que tous ces néo-ruraux n'ont pas forcément mesuré ce que cela signifiait vraiment. A Noyen-sur-Sarthe, commune de 2.700 habitants, entre Le Mans et Sablé, le maire a ainsi reçu plusieurs plaintes de nouveaux habitants au sujet des odeurs et des bruits dans le village : chant du coq, cloches de l'église, machines agricoles et camions, odeurs des vaches et des porcs. Avec son conseil municipal, l'élu a décidé d'apposer fin avril 2022, des affiches sous chacun des trois panneaux d'entrée de bourg pour rappeler certaines particularités de la vie à la campagne.

"Ceux qui ne veulent pas des odeurs des champs, qu'ils restent en ville!"

Ce sujet, même abordé avec humour, ne fait pas franchement rire les habitants. "A la campagne, il y a des odeurs : ceux qui n'en veulent pas, qu'ils vivent en ville", tranche un artisan. "Qu'ils restent chez eux, qu'ils ne viennent pas nous envahir", poursuit une Noyennaise. La plupart des habitants semblent approuver l'initiative de la mairie. Un retraité, toutefois, apporte une touche de nuance : "Je trouve que c'est un peu exagéré, un peu violent. Il y a certainement moyen de s'entendre sans placarder des panneaux à l'entrée du village", plaide-t-il. "La municipalité est peut-être en train de se monter contre les futurs nouveaux arrivants", ajoute cet homme qui habite à Noyen-sur-Sarthe depuis une quarantaine d'années.

Informer les futurs nouveaux arrivants

Le maire Jean-Louis Morice, se défend de chasser les râleurs. L'élu assure vouloir informer. Point. "Des familles se plaignent du passage des tracteurs ou des camions. Je leur ai demandé si elles étaient venues voir la maison avant d'y habiter. Elles m'ont répondu être passées un dimanche après-midi. Ce n'est pas la journée idéale pour se rendre compte!", rapporte l'élu. "Nous ne voulons pas nous mettre les futurs Noyennais à dos. Nous souhaitons les prévenir. Les personnes qui veulent venir s'installer à Noyen sont les bienvenues. Mais elles doivent savoir qu'il existe des nuisances", explique le maire. La municipalité de Noyen-sur-Sarthe peut s'appuyer sur le droit. Depuis un an maintenant, les bruits et les odeurs de la campagne sont protégés par la loi.