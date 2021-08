Chant homophobe : l'AS Saint-Étienne se dit mobilisée contre les discriminations

L’AS Saint-Étienne réagit après l'interpellation de Rouge direct qui a dénoncé l'existence d'un chant homophobe dimanche au stade Geoffroy-Guichard. Dans un communiqué, l'ASSE rappelle qu’elle a toujours condamné l’homophobie et veillé à l'inclusion de tous les publics.

L'AS Saint-Etienne a réagi via un communiqué

Après l'interpellation de "Rouge direct", suite à un chant homophobe dimanche au stade Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-Étienne a réagi par un communiqué :

"L’AS Saint-Étienne rappelle qu’elle a toujours condamné l’homophobie et veillé à l'inclusion de tous les publics. Le stade Geoffroy-Guichard est un lieu de fraternité où le club prône le rassemblement et le respect de tous, sans aucune distinction.

Depuis de très nombreuses années, l’ASSE collabore avec différentes associations de lutte contre les discriminations, telles que la Licra et l’association FACE à FACE, en poursuivant trois objectifs majeurs : prévenir l'homophobie, éduquer contre le racisme, faire accepter la différence et le handicap.

En mai dernier, l’association FACE à FACE est d’ailleurs intervenue auprès de jeunes joueurs et joueuses de l’ASSE pour les sensibiliser contre l’homophobie. Conscient de l’importance de son rôle pédagogique, le club fait également de la promotion des valeurs citoyennes une priorité au sein de son centre de formation et lors de ses stages d’été réunissant chaque année plus de 1000 enfants".

"Rouge direct" se dit "déçu" et juge ce communiqué "timide" puisqu'à aucun moment il ne parle spécifiquement du chant de dimanche dernier.