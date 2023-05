Chantal, 85 ans, en colocation avec Abraham, 24 ans

Après presque quatre mois de cohabitation, Abraham considère Chantal "comme une marraine". Cette ancienne professeure de français langue étrangère, accueille des étudiants étrangers depuis plus de 20 ans : "Quand mon mari est décédé, quand mes enfants sont partis, je me suis dit que c'était aberrant d'être seule dans une grande maison comme ça."

Actuellement, elle accueille donc Abraham, 24 ans, venu du Sénégal pour son master de géographie, mais aussi, depuis septembre, son petit fils de 18 ans, Victor, en fac de droit. Et pour les deux garçons, c'est un vrai soutien. "Au Sénégal, on habite en famille donc je me suis dit que ce serait mieux de vivre en famille plutôt que seul, raconte Abraham. Elle me soutient moralement, on discute tout le temps. C'est toujours bien de se dire qu'on a quelqu'un avec qui discuter après les cours." "Et puis, c'est toujours intéressant de discuter avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà fait des études et travaillé", ajoute Victor. Les deux garçons se sont tout de suite très bien entendu.

Et pour Chantal, c'est aussi un atout de les avoir à la maison : "Ils me rendent de petits service pour sortir les poubelles, descendre fermer la porte à clé, replier le canapé-lit. Et puis j'apprends beaucoup de choses avec eux. Mon petit fils s'arrache les cheveux avec l'informatique, je suis un peu récalcitrante alors quand j'ai besoin je l'appelle. Là j'ai quelques soucis avec mes mains, alors Abraham appuie sur ma tablette. Ce sont de petites choses comme ça. Avec Abraham, on discute aussi de comment on vit au Sénégal et en France. C'est une très grande ouverture."

Quelques règles mais chacun son rythme

Malgré tout, chacun vit à son rythme. "Mon rythme est très différent du leur, sourit Abraham. Moi, je descend manger quand j'ai faim." "Oui, il peut venir manger à quatre heure de l'après-midi, renchérit Chantal en riant. Je lui dit "mais c'est ton petit-déjeuner, ton déjeuner, c'est quoi ?" Mais peu importe, ça m'est égal, tant que la cuisine est laissée propre."

Les règles sont peu nombreuses mais bien établie. La plus importante pour Chantal, c'est de prévenir si on ne dort pas à la maison : "il y a longtemps j'ai eu un incendie et on m'a demandé combien de personnes étaient dans la maison. Alors depuis je veux savoir combien nous sommes à dormir là."

Mais parmi les autres seniors qu'elle côtoie, Chantal fait figure d'ovni. "Les personnes âgées ont souvent des principes, Elles ne comprennent pas que je laisse mes clés, que je ne ferme pas la porte. En fait elles ont très peur. Je ne comprends pas. Je suis toujours très effrayée par les personnes qui trouvent que j'ai une vie audacieuse !"

38 binômes à Reims

Comme Chantal et Abraham, ce sont 38 binômes étudiant-senior, qui vivent actuellement ensemble à Reims grâce à l'association Ensemble2Générations . Depuis 2011, elle met en lien les étudiants qui cherchent un logement à moindre coût et les seniors qui ont une chambre à pourvoir et l'envie d'accueillir. Son maître-mot c'est rassurer : "On rassure les jeunes parce qu'on connaît bien nos seniors, explique Anne-Sophie Renard, la président de l'association à Reims. On rassure les accueillants parce qu'on fait passer des entretiens à tous les étudiants et on rassure les familles et tout le monde parce que la relation est encadrée par un contrat de cohabitation qui précise bien quels services doivent être rendus ou non, à quel rythme. Et surtout, on est à leurs côtés tout au long de l'année."

L'association propose trois formules : la formule dite gratuite, où l'étudiant s'engage à être présent tous les soirs à l'heure du dîner. la formule dite économique, avec des petits services, ou la formule solidaire, sans services pour tous les jeunes qui ont beaucoup de travail et qui n'ont pas la possibilité de rendre des services. Les tarifs vont de zéro à 300 euros par mois pour l'étudiant.

Et les motivations sont variées selon Anne-Sophie Renard : **"**Pour le senior, ça peut être bénéficier de petits services, mais surtout ne plus être seul, bénéficier d'une présence, Ça peut aussi être un complément de revenus bien appréciable. Pour l'étudiant, les motivations peuvent être aussi économiques, mais il y a aussi le fait de ne pas se sentir seuls. Dans les deux cas, il faut aimer les échanges et faire preuve d'ouverture d'esprit et de générosité."

Si vous voulez découvrir la cohabitation intergénérationnelle, l'association Ensemble2Générations organise une après-midi d'échanges avec des témoignages de binômes, le jeudi 1er juin de 14h à 18h à la Maison de la vie associative de Reims (9 rue Eugène Wiet). L'association y proposera aussi une exposition photo sur la cohabitation intergénérationnelle du 30 mai au 16 juin. Elle partira ensuite à travers la France.