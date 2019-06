Chantal Raffanel relaxée par le tribunal d'Avignon pour avoir scolarisé un jeune migrant isolé

Avignon, France

Un mot synonyme de victoire : relaxe ! Chantal Raffanel a été relaxée par le tribunal correctionnel d'Avignon pour avoir scolarisée à Vedène un jeune migrant isolé d'origine ivoirienne. Cette militante du Réseau Éducation Sans Frontières s'était faite passer pour sa représentante légale, en lieu et place du service de l'aide sociale à l'enfance du Conseil départemental de Vaucluse, officiellement chargé des mineurs isolés présents sur son territoire.

Le Département avait déposé plainte pour faux et usage de faux mais la justice en a décidé autrement. A l'annonce du jugement, Chantal Raffanel, son avocate Maître Véronique Marcel et leurs soutiens ont laissé éclaté leur joie. Tous voient dans cette décision, la reconnaissance "d'un geste simple, normal, citoyen et légal ; une vraie victoire pour le mouvement citoyen et solidaire des migrants", a réagi Chantal Raffanel.

Chantal Raffanel : "ce qui m'est arrivé... c'est pour faire peur !" Copier

Maître Véronique Marcel l'avocate de Chantal Raffanel : " l'école est un vecteur d'insertion sociale réussie" Copier

José Miquel Garcia qui a pris en charge le jeune migrant : " sans nous, il traînerait dans les rues d'Avignon" Copier

Sylvie Fare conseillère départemental de Vaucluse et soutien de Chantal Raffanel : " il manque cruellement de moyens d'accueil sur le Vaucluse" Copier

