Chantier Amazon à Augny : un avant-goût des nuisances à venir

Nouvelle manifestation du collectif Stop Amazon Augny, ce jeudi. Les riverains subissent les premiers ballets de camions dans le village. Les militants sont toujours sur le pont malgré l'avancée du chantier, et veulent donner un écho national à leur mobilisation.

Une trentaine d'opposants à Amazon se sont regroupés ce jeudi après-midi sur le plateau de Frescaty, devant le chantier de l'entrepôt Amazon qui est en train d'être construit. La manifestation précédait une soirée-débat au cloître des Récollets à Metz, où a été diffusé le documentaire "Le monde selon Amazon".

Bâtiment gigantesque

C'était la première fois que le collectif Stop Amazon Augny organisait un rassemblement devant le gigantesque bâtiment désormais sorti de terre, depuis le printemps dernier. Il faut dire qu'il est impossible de le manquer, à la sortie du village : 200 mètres de long, 4 étages de haut... Frédéric habite à quelques centaines de mètres, et il subit déjà des nuisances. "Malgré le détour soi-disant imposé par la municipalité, tous les matins et tous les soirs, il y a plein de camions qui passent, avec de grosses poutrelles en métal. Ca perturbe énormément le sommeil des riverains de la rue principale."

La manifestation a réuni une trentaine de personnes © Radio France - Julie Seniura

Lutte nationale

C'est le 8ème entrepôt d'Amazon en France, une dizaine d'autres sont en projet. Le combat du collectif Stop Amazon Augny dépasse donc les frontières de la Moselle, selon sa présidente, Xaviera Frisch : "Il y a des projets près de Strasbourg, dans le Gard... Tous ces gens se battent, ils nous demandent comment nous avons fait, comment nous nous sommes mobilisés. Ca devient vraiment une lutte nationale. Il est important pour nous de montrer ce qui peut être encore fait contre les bâtiments qui ne sont pas encore implantés".

Le futur entrepôt d'Amazon à Augny doit être opérationnel à l'été 2021. © Radio France - Julie Seniura

Autre mot d'ordre : boycotter le géant du commerce en ligne, et privilégier les alternatives locales. Charlotte Leduc est la présidente d'Attac Metz : "On essaie aussi de faire de l'éducation populaire pour expliquer aux gens que recevoir, par exemple, un produit en 24h plutôt qu'en trois jours, parfois ça n'a pas vraiment d'utilité. Le problème d'Amazon, c'est aussi que ça pousse à la surconsommation. Notre but, ce n'est pas de culpabiliser les consommateurs : ils achètent moins cher, il y a un vrai souci de pouvoir d'achat".

Le plus urgent, c'est d'empêcher Amazon de faire ce dumping, et qu'il soit régulé par nos autorités - Charlotte Leduc, présidente Attac Metz

Le collectif Stop Amazon Augny réunit des riverains, des citoyens, des associations et des élus © Radio France - Julie Seniura

Amazon Tour

Parmi les manifestants, la députée européenne de la France Insoumise Leïla Chaibi. Elle sillonne en ce moment la France pour découvrir tous les entrepôts Amazon qui sortent de terre ou qui sont en projet. Elle affirme que ces visites l'aident pour son travail parlementaire : "La stratégie d'Amazon d'implanter des entrepôts où il y a de forts taux de chômage, des endroits où ils polluent l'environnement, de faire passer mille camions par jour et de pourrir la vie des habitants, les emplois précaires... C'est une stratégie qu'ils appliquent à l'échelle européenne. Les impôts qu'ils auraient dû payer en France, c'est l'équivalent du déficit de l'hôpital public."

On est face à une entreprise qui agit en toute impunité, qui se croit tout permis, à qui on déroule le tapis rouge - Leïla Chaibi, députée européenne La France Insoumise

L'entrepôt d'Amazon doit être opérationnel d'ici l'été prochain, et employer 2.000 personnes.