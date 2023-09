Chantier de l'autoroute A69 : Clément Beaune évoque un moratoire, des élus tarnais très remontés

Les positions bougent-elles sur l'autoroute A69 ? En tout cas les grèves de la faim des militants, dans le sillage de Thomas Brail, l'arboriste tarnais, font parler d'elles et ont fait semble-t-il hésiter Clément Beaune, le ministre des Transports.

En début d'année pourtant, C lément Beaune avait été aussi clair que possible, notamment sur France Bleu sur ce sujet de l'A 69. Le ministre a-t-il eu un "cas de conscience" étant donné le contexte tendu entre les pro et les antis ? En tout cas,

il a réussi à faire souffler un vent de panique du côté des élus et défenseurs de l'A69. Ils ont convoqué une réunion en urgence ce vendredi après-midi à Castres, à la CCI. Plus de 150 élus, chefs d'entreprise étaient réunis. Des rumeurs de moratoire du chantier de l'A69 ont filtré des bureaux du ministère des Transports jeudi soir.

Inacceptable

Des rumeurs qui sont arrivées, notamment, jusqu'aux oreilles du député Jean Terlier et du président du département du Tarn, Christophe Ramond. Une manière de répondre à la grève de la faim de Thomas Brail qui campe devant leurs locaux depuis plus de 20 jours et qui lundi 25 septembre va entamer une grève de la soif. Mais l'idée de cette pause est inacceptable pour les élus défenseurs du projet. On rappelle que dans le Tarn on est dans le département de Sivens et que le barrage en pause l'est depuis presque 10 ans.

Cas de conscience ?

Et puis, le ministre Clément Baune a aussi profondément agacé les Tarnais en expliquant que l'A69 était pour lui un cas de conscience. Les pro-autoroute lui répondent que sa conscience n'a rien à voir avec ce dossier qui est désormais inscrit dans la loi et qui n'est plus un projet mais un chantier.

Les élus sont surtout allés voir du côté de l'Elysée et de Matignon pour trouver du soutien. Et Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont visiblement tous les deux sifflé la fin de la récré en balayant l'idée d'un moratoire. N'empêche, les élus du Tarn semblaient encore bien fébriles vendredi. Et les grévistes de la faim, eux, sont toujours dans leurs arbres