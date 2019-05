Chantier de l'Espace Mayenne : qu'en pensent les riverains ?

Le conseil départemental de la Mayenne organise une série de visites du chantier de l'Espace Mayenne, le futur équipement sportif, culturel et événementiel. Samedi dernier, une soixantaine de riverains et de Mayennais ont découvert cet ouvrage d'envergure.

Laval, France

C'est un des plus importants chantiers de ces dernières années en Mayenne. Celui de l'Espace Mayenne, cet équipement sportif et culturel qui doit être livré à l'été 2020. Les grues, les blocs de bétons et les échafaudages s'étendent sur plus de huit hectares, en bordure de rocade à Laval, quartier Ferrié. Depuis samedi dernier, le conseil départemental propose des visites. Une soixantaine de riverains et de Mayennais ont pu déjà découvrir ce qui se veut être la place forte du sport, de la culture et des événements du département.

Quid de la circulation ?

Casques sur les têtes et gilets jaunes obligatoires, par groupe de 30, les visiteurs ont fait un tour du chantier en compagnie notamment d'Olivier Richefou le président du conseil départemental et Stéphane Gallienne, le directeur des bâtiments. Accessibilité, circulation, les questions des riverains étaient surtout d'ordre pratique. "Il y a des gens qui vont forcément se garer de l'autre côté de la rocade. Vous n'avez pas prévu de souterrain ?" interroge un Lavallois. "Non cette réalisation serait trop importante et très lourd financièrement" lui répond Olivier Richefou. Sur le site un parking de 675 places est prévu.

Le clou du spectacle, c'est le moment où les visiteurs arrivent au cœur de l'Espace Mayenne. 10.400 mètres carrés. Certains murs sont déjà construits, Marion est restée bouche bée. "Cela monte assez haut, c'est impressionnant. Et pourtant sur les images le bâtiment à l'air assez allongé" observe cette architecte de formation. En amoureux du sport, Aurélien a été particulièrement attentif sur un aspect de la construction. "Le mur d'escalade, j'ai hâte de voir l'équipement terminé" souffle le jeune homme.

Un premier groupe de 30 Mayennais découvrent le chantier de l'Espace Mayenne à #Laval "C'est impressionnant (...) hâte de pouvoir en profiter" racontent certains visiteurs- ouverture prévue à l'été 2020 pic.twitter.com/Qk99vgwu8Q — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) May 18, 2019

Les visites durent une heure environ. Une vidéo est préalablement diffusée aux visiteurs avec une maquette de l'Espace Mayenne. Stéphane Gallienne le directeur des bâtiments au conseil départemental apprécie ces temps d'échanges avec les citoyens. "C'est un chantier d'exception qui doit être au service de la population" déclare-t-il. Samedi prochain c'est au tour des sportifs mayennais et des acteurs culturels de visiter le chantier de l'Espace Mayenne.

Un ancien de Disneyland Paris aux manettes

Celui-ci avance en tout cas dans les temps. Sa livraison est prévue pour l'été 2020. Par ailleurs le directeur du futur Espace Mayenne vient d'être recruté : Éric Dussolier. Il a travaillé 17 ans à Disneyland Paris, dans un centre équestre de Fontainebleau et a collaboré avec Amaury Sport qui organise le Tour de France.