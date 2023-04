Chantier de la place du 11-Novembre à Laval : l'emblématique fontaine "La pissette à Pinçon" a été démolie

Un point de rendez-vous, un point de rencontre, de convivialité, un point de ralliement pour de nombreuses manifestations associatives, culturelles, sociales, depuis près de 50 ans pour les habitants de Laval et pour les gens de passage. Dans le cadre des travaux de la place du 11-Novembre , la fontaine, autour de laquelle les enfants s'amusaient, a été démolie pour être remplacée par un bassin écologique et ludique. Le jet d'eau avait 2T2 construit et inauguré en 1977 sous le mandat du maire d'André Pinçon. Les Lavallois avaient surnommé cette fontaine "la pissette à Pinçon" juste après sa mise en service.

ⓘ Publicité