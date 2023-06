Chantier de la troisième ligne de métro : une grue menace de s'effondrer à Toulouse

Coup de chaud à Toulouse dans le quartier du Raisin le long du Canal du midi entre les Minimes et le Faubourg-Bonnefoy à Toulouse. Ce vendredi 2 juin, vers 3h du matin, une quinzaine de pompiers interviennent avenue François Collignon pour un feu de grue. Il s'agit du chantier de la troisième ligne de métro.

Nouvelle phase du chantier

L'incendie est vite maitrisé mais la structure de la grue est menacée à cause de l'incendie. La deuxième grue présente des fuite hydrauliques sur les vérins. Tout cela met en péril l'équilibre des deux engins. Les forces de l'ordre et les experts sont arrivés. La zone a donc été neutralisée : les véhicules ne peuvent plus circuler sur l'avenue François Collignon et le chemin du Raisin. un périmètre de sécurité a été instauré avec des barrières.

C'est une mesure de précaution : les habitants n'ont pas été évacués. Le secteur du Raisin accueillera une station de la troisième ligne de métro en 2023. Des clôtures ont été mises en place mi-avril pour démarrer le chantier. Et cette semaine devait démarrer une nouvelle phase de travaux avec la réalisation des murs en béton armés.