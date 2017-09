Chantier du tramway: circulation difficile à Avignon pour la rentrée

Le chantier du tramway d'Avignon a commencé les travaux de ligne cet été. Entre les portes Saint Roch et Saint Michel, les automobilistes redoutent des embouteillages le jour de la rentrée. La mairie d'Avignon suggère d'éviter le secteur sud des remparts.

Les travaux - et donc les difficultés - se situent essentiellement le long des remparts d'Avignon entre la porte Saint Roch et la porte Saint Michel. Il reste encore quelques réseaux souterrains à déplacer (notamment devant la porte de porte de la République avec un énorme trou). Des palissades vertes ont été installées le long des remparts, là où passera le tramway à l'été 2019.

Le chantier s'installe au pied des remparts jusqu'à l'automne 2018 - Tecelys

Le chantier entame les travaux de ligne. Il s'agit de construire en quinze mois les quais et la plateforme où roulera le tramway, installer les rails puis poser le revêtement sur le tracé du tramway. Il faudra aussi re - végétaliser les abords de la ligne et répartir la signalétique. Ces travaux de ligne commencent le long des remparts et s'étendront jusqu'à Saint Chamand en passant par l'avenue Saint Ruf et la Rocade.

25 000 voitures par jour entre Saint Roch et Saint Michel

Le chantier réduit de 50% l'espace de circulation des voitures: jusqu'en juillet, les automobilistes roulaient sur deux fois deux voies autour des remparts. Désormais, on circule sur une seule voie dans chaque sens. Les entrées aux portes des remparts sont plus délicates. Les camions et engins ralentissent le trafic en entrant et sortant du chantier.

"Lundi, on va galérer" Patrice, conducteur de taxi à Avignon

Des livreurs redoutent le mécontentement de leurs clients, d'autres anticipent les bouchons et "inversent leur tournée pour ne pas être dans les embouteillages". Patrice, chauffeur de taxi à Avignon , estime que "tout le monde va galérer. Les gens passent le long des remparts par habitude mais la signalétique pour la Rocade en travaux est mal faite. On ne va pas pouvoir circuler".

C'est le prélude à l'arrivée du tramway à Avignon

Les palissades vertes ont aussi modifié le cheminement piéton. Ceux qui se déplacent à pied depuis la gare SNCF ou la gare routière doivent emprunter des passages protégés jaunes désormais. Le directeur de la mobilité à la ville d'Avignon, Régis Auriol, explique que ce chantier de quinze mois est "le prélude à l'arrivée du tramway. Ce n'est pas un chantier anodin mais il faut respecter les conditions de circulation d'un chantier: abaisser la vitesse, rouler moins vite, être plus courtois pour partager l’espace. On ne peut plus considérer le tour sud des remparts d'Avignon comme une voie de transit."

Les tramways devraient commencer à circuler à l'été 2019. Le chantier entre les portes Saint Roch et Saint Michel va progresser ensuite avenue Saint Ruf, elle sera à nouveau fermée à la circulation entre 08h00 et 17h00 à partir du 18 septembre. La Rocade sera en chantier jusqu’à saint Chamand.