Porte Maillot : Les commerçants du Palais des congrès en colère à cause du chantier Eole qui s'éternise

Quand le chantier Eole, du prolongement de la ligne E, qui envahit la place de la Porte Maillot se terminera t-il ? Commencé en 2017, il empoisonne non seulement le secteur, avec des embouteillages incessants et des pistes cyclables qui empiètent sur les trottoirs, mais il isole également le Palais des Congrès, telle une île au milieu de nul part. A ce chantier Eole qui durera jusqu'en 2023 s'en ajoute un second : celui du prolongement du tramway, sur le boulevard des maréchaux, qui doit joindre la porte d'Asnières à la porte Dauphine, pour une mise en circulation en 2023.

L'enceinte du Palais des Congrès se retrouve prise en tenaille et encerclée de palissades de chantier si bien que s'y rendre relève de l'exploit : l'accès direct depuis la station de métro est fermé. L'accès au parking, étroit et mal indiqué, se retrouve noyé par la sortie du chantier où circule un balai incessant de poids lourds remplis de gravats. La station de taxis a été supprimée, tout comme le dépose-minute.

Le chantier Eole, porte Maillot, devrait durer pas moins de six ans © Radio France - Nathalie Doménégo

Conséquence : à l'intérieur du centre commercial, qui s'étend sur deux niveaux, les boutiques sont vides. On est loin de l'ambiance animée de So Ouest, le concurrent le plus proche. Même si l'affluence n'a jamais été très tumultueuse ici, "il y a avait toujours un peu de monde, et nous travaillions bien, avant le chantier Eole" explique Albert Adjez, gérant des Galeries Gourmandes et du Mark&Spencer.

Palais des Congrès à Paris : les allées vides, un vendredi à midi © Radio France - Nathalie Doménégo

La musique se répand, depuis les haut-parleurs, dans les allées désertes. "Ici, nous n'avons pas de problème de distanciation !" dit, amère, Albert Adjez. Depuis quatre ans que le chantier Eole occupe la porte Maillot, les boutiques ont peu à peu fermé. "Elles ne sont plus qu'une sur cinq" confirme Olivier Coutin, directeur Immobilier de Viparis, société chargée de l'exploitation du Palais des Congrès. Viparis dit avoir multiplié son budget marketing par quatre pour tenter de préserver l'attractivité des magasins.

Les commerçants ont alerté les élus et demandé des indemnisations à la SNCF qui gère le chantier. En vain, explique Albert Adjez, qui tient deux magasins en sous-sol. De son côté, Eole, géré par la SNCF, répond que ces indemnités font l'objet de délibération et sont validées ou refusées en commission. Y figurent notamment des représentants des communes et départements concernés, de la CCI, de l'Urssaf, des finances publiques ainsi que de la SNCF.

Reportages diffusés sur France Bleu Paris le 24 Juin 2021

