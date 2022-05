Chants de supporters niçois contre Emiliano Sala : "La connerie humaine n'a pas de limite"

Condamnation très ferme du monde du football après les chants odieux de certains supporters niçois mercredi soir au stade de l'Allianz Riviera de Nice, en marge du match de Ligue 1 contre St Etienne (remporté 4-2 par Nice) : "C’est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l’eau". Des supporters qui n'ont pas digéré la défaite contre Nantes en finale de Coupe de France le week-end dernier et qui ont moqué le chant des Nantais en hommage à Emiliano Sala, le joueur argentin du FC Nantes mort à 28 ans dans un accident d'avion dans la Manche en 2019.

On tient à présenter nos excuses à la famille d'Emiliano Sala et au FC Nantes - l'entraineur de Nice

Dans un communiqué, l'OGC Nice a condamné "avec la plus grande fermeté" ces chants injurieux entendus dans le stade. '"On tient à présenter nos excuses à la famille d'Emiliano Sala et au FC Nantes, on ne peut pas entendre ça dans un stade, je n'ai pas d'adjectif pour qualifier ça", réagit, très peiné, l'entraineur de l'OGC Nice Christophe Galtier.

La connerie humaine n'a pas de limite - l'entraineur de Nantes

"La connerie humaine n'a pas de limite, je suis scandalisé, ces mecs là n'ont rien à foutre dans un stade", avance de son côté le coach nantais Antoine Kombouaré. Tous réclament des sanctions contre ces supporters.

Une partie du public niçois a également lancé des insultes envers Stéphanie Frappart, l'arbitre de la finale de Coupe de France, coupable à leurs yeux d'avoir accordé un pénalty contesté aux Canaris nantais.