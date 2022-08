PHOTOS - La chapelle Saint-Georges de Guémené-Penfao sauvée par la Mission Patrimoine

Perdue en pleine campagne, la chapelle Saint Georges est le dernier vestige d'un prieuré de moines Augustins, remontant au Moyen Age. Et surtout elle témoigne des frairies, cette organisation sociale typique du sud Bretagne, comme l'explique la maire de Guémené-Penfao, Isabelle Barathon : "On a tout sur une frairie. On a la chapelle, ses moines, son prêtre et ses agriculteurs qui s'organisent entre eux autour d'un moulin, d'un four."

Pour l'élue, c'est un grand bonheur de voir, après plusieurs tentatives, sa chère chapelle retenue dans le cadre de la Mission Patrimoine : "C'est paisible ici et c'est beau. Regardez ce joli retable au fond fait par un menuisier qui faisait des portes de placard! C'est quelque chose qui n'est pas ouvragé comme peuvent être d'autres églises ou chapelles."

Le retable en bois a été réalisé par un menuisier qui fabriquait des portes de placard. © Radio France - Anne Bertrand

C'est Annick, voisine de la chapelle, qui possède les clés, comme avant elle ses parents et ses grands-parents. La vieille dame se souvient y être allée avec un petit voisin "mais c'était pas pour faire des bêtises, hein!". Elle se rappelle aussi du pied de Saint-Georges enfermé sous une cloche en verre. Car dans son jeune temps la chapelle ouvrait encore à l'occasion de processions.

André est quant à lui venu en curieux, de Blain. Il voulait voir à quoi ressemblait exactement cette chapelle Saint Georges, retenue par la Mission Patrimoine. En regardant la toiture en très mauvais état, cet ancien couvreur confie : "Je suis un peu surpris, il y a vraiment du travail à faire!"

La toiture en très mauvais état nécessite de gros travaux. © Radio France - Anne Bertrand

Un diagnostic a déjà été réalisé et les travaux de la chapelle, classée en 2004 aux Monuments Historiques, sont chiffrés à 650.000 euros. Seront rénovés en priorité le toit, la charpente et les vitraux. Pour la suite, on verra. Isabelle Barathon veut laisser la chapelle "dans son jus". Et elle ajoute : "On ne souhaite pas la refaire toute propre, toute neuve. On souhaite garder cette âme simple et ancienne." La maire de Guémené-Penfao espère une réouverture fin 2023, avec un espace muséographique dans ou autour de la chapelle.

Car finalement, la maire de Guémené-Penfao attend de ce Loto du Patrimoine la notoriété plus que l'argent : "C'est une chapelle très rustique, très paysanne. Une belle image du monde agricole dont je suis très fière."