"Chaque collège ou lycée aura un centre de vaccination de référence", annonce le préfet de Haute-Savoie

En Haute-Savoie, les 155 collèges et lycées du département (publics ou privés) se préparent à la vaccination des 12-17 ans. Dès cette fin de semaine, pour la rentrée, les enfants de moins de 16 ans seront informés dans leur classes de la possibilité de se faire vacciner. Les parents pourront signer un document pour autoriser, s'ils le souhaitent, leur enfant à recevoir une injection. Objectif : commencer la vaccination des enfants dès la semaine du 13 septembre.

16 centres de vaccination rattachés aux établissements scolaires

"Sur les 22 centres de vaccination que compte la Haute-Savoie, 16 centres vont être affectés à cette opération vaccinale des établissements scolaires en collège et lycée, chaque établissement se verra déterminer un centre de vaccination de référence", a expliqué ce lundi sur France Bleu Pays de Savoie le préfet de Haute-Savoie Alain Espinasse.

"Soit l'établissement est à moins de 5 km du centre de vaccination et des créneaux seront réservés pour que les jeunes puissent y aller, encadrés par leurs enseignants, ou librement pour les plus de 16 ans, ceux qui sont en lycée par exemple". "Deuxième option : si il sont au-delà de 5 km, c'est le centre de vaccination qui projettera une équipe, pendant un jour ou deux, en fonction du nombre de personnes qui se seront déclarées volontaires pour être vaccinées dans l'établissement scolaire".

"On a 66 établissements qui ne pourront pas être couverts par les centres de vaccination et pour lesquels ce sont les pompiers qui organiseront, là-aussi avec le chef d'établissement, la projection d'une équipe de vaccination dans l'établissement scolaire". Cette opération vaccinale au sein des collèges et lycées est ouverte aux enfants, personnels administratifs et enseignants volontaires.

Vers une prolongation de l'obligation du port du masque

Le préfet a par ailleurs précisé qu'il avait l'intention de prolonger l'obligation du port du masque actuellement en vigueur en extérieur dans 80 communes de Haute-Savoie, qui comptent plus de 5.000 habitants, des communes touristiques ou de bord des lacs.

"Nous avons l'arrêté qui se termine mardi soir (31 août ndlr), j'envisage de le soumettre à la concertation pour le reconduire pour quinze jours (...) on n'aura pas besoin d'aller au bout des quinze jours si ça s'améliore considérablement, et on voit que ça commence à baisser, on était monté à 271 de taux d'incidence à la mi-août, on est juste en-dessous de 200 aujourd'hui (198 dimanche ndlr), donc il est encore un peu tôt".

Alain Espinasse rappelle que "pas moins de cent personnes sont encore hospitalisées dans le département de Haute-Savoie". "Le port du masque, c'est pour protéger les gens eux-mêmes, les gens qu'ils croisent et éviter qu'on augmente le nombre de personnes hospitalisées".

L'arrêté qui oblige à présenter un pass sanitaire dans les six plus grands centres commerciaux de Haute-Savoie (à Annecy, Publier et Annemasse) devrait lui-aussi être prolongé de quinze jours.