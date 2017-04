"Chaque enfant n'est pas né terroriste" Latifa Ibn Ziaten

Depuis la mort de son fils, Imad, Latifa Ibn Ziaten consacre sa vie à son combat pour la tolérance, le vivre ensemble, la laïcité, le respect de l'autre et la tolérance.

Latifa Ibn Ziaten a perdu son fils le 11 mars 2012. Imad Ibn Ziaten est le premier soldat tué par Mohamed Merah. Le tueur au scooter a assassiné sept personnes, trois miliaires, trois enfants et un enseignant dans l'école juive Ozar Hatorah à Toulouse.

Invitée de France Bleu Hérault, elle a partagé son message d'amour.

Oui j'ai pardonné à Mohamed Merah. C'était un jeune qui n'était pas aimé, il était livré à lui-même, abandonné.

L'association CLICS34 organise une conférence-débat ce vendredi à l'Espace Robert Capdeville, tout près d'Odysseum pour promouvoir le vivre ensemble en présence des élèves des Ecoles de la seconde chance en Occitanie.

Latifa Ibn Ziaten parcourt la France sans relâche pour écouter et échanger avec les jeunes dans les écoles, les parents dans les comités de quartiers, les terroristes présumés dans les prisons. Elle visite deux prisons par mois et trois établissements scolaires par semaine.

On a besoin d'aider cette jeunesse. J'ai un fils qui a refusé de se mettre à genou. Il est mort debout, alors je dois rester debout aujourd'hui pour la mémoire de mon fils, pour la mémoire de toute cette jeunesse

Latifa Ibn Ziaten Partager le son sur : Copier

Elle est devenue le symbole de la main tendue et une icône de la République qu'elle défend via son association Imad pour la jeunesse et la jeunesse et la paix.

Quand je vois chaque jeune, il n'y a pas beaucoup de rêves, il n'y a pas beaucoup d'espoir (...) chaque enfant n'est pas né terroriste. On peut sauver cette jeunesse. Dans leurs yeuix, je vois beaucoup de souffrance.

Latifa Ibn Ziaten Partager le son sur : Copier

Le CLICS34 organise régulièrement ce type de rencontre pour lutter contre les préjugés, défendre le vivre ensemble et les valeurs républicaines.

Dans ma vie tout est rattaché à la République. Je m'accroche à ses lumières. Montesquieu, Jaurès c'est ça la France. Pourquoi pas une maghrébine pour promouvoir les valeurs de la République ? C'est ce que je fais avec acharnement. C'est pas évident.