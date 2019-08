Chaque été au refuge de Montierchaume, toujours plus d'animaux domestiques abandonnés

Depuis le début de l'été, la SPA a recueilli plus de 8000 animaux domestiques abandonnés. A Montierchaume, dans l'un des refuges de la Confédération Nationale Défense de l'Animal, les niches et les cages ne désemplissent pas, elles ont même plutôt tendance à se remplir.

Montierchaume, France

«C'est plus comme avant.» Franck est animalier et il recueille depuis 20 ans les animaux domestiques abandonnés au refuge de Montierchaume. Depuis plusieurs années, il observe le nombre d'abandons augmenter. «Pour un rien le chien est abandonné, on ne se pose même plus la question de savoir s'il aura soif sur le bord de la route, s'il pourrait être écrasé par une voiture, c'est terminé ça. »

150 chiens recueillis depuis le début de l'été

Actuellement dans les chenils de Montierchaume, 150 chiens occupent le refuge. L'année dernière à la même période ils n'étaient que 130. Les abandons se multiplient, « certains nous sont amenés les jours fériés ou le dimanche, parce qu'il n'y a personne », explique Michel Clairembault, président de la SPA de l'Indre. Impossible alors de savoir d'où ils viennent.

Des animaliers débordés

Résultat les employés du refuge n'ont jamais eu autant de travail que pendant ces vacances. Face à ces abandons systématiques, Michel Clairembault désespère presque : « On a beau expliquer aux gens tout ce qu'ils encourent à cause de ça, ils ne se sentent pas tellement responsables. »

En juin dernier 240 parlementaires assuraient vouloir déposer rapidement une proposition de loi contre l'abandon massif des animaux domestiques.