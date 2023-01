"Chaque féminicide est un coup de poignard", déclare dans la Marne la ministre de l'Égalité femmes-hommes

La ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes est en déplacement dans la Marne ce vendredi. Isabelle Lonvis-Rome se rend au CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, à Châlons-en-Champagne. Elle estime, sur France Bleu Champagne Ardenne, qu'il est "fondamental" d'aller saluer le travail réalisé dans ces lieux d'écoute et d'accompagnement, même si le gouvernement a déjà "fait beaucoup lors du précédent quinquennat".

ⓘ Publicité

"On a mis en place les téléphones graves danger, les bracelets anti-rapprochement, et la création de 80% places d'hébergement d'urgence. Mais il faut aller encore plus loin, il faut les aider à partir plus vite des griffes de leur bourreau", insiste Isabelle Lonvis-Rome. C'est pourquoi le gouvernement va lancer un nouveau dispositif.

Le gouvernement prévoit un nouveau dispositif pour lutter contre les violences faites aux femmes

Un "pack nouveau départ"' va bientôt voir le jour. Il s'agit, selon Isabelle Lonvis-Rome, d'un "système d'aide qui puisse se mettre en place quasiment automatiquement, et une aide adaptée, financière par exemple, ou pour la garde de ses enfants, pour l'emploi." Mais pour que ce dispositif fonctionne, il doit s'accompagner d'une bonne prise en charge dans les commissariats et gendarmeries.

loading

Rien que la semaine dernière, un féminicide est survenu à Charleville-Mézières. Une jeune femme de 23 ans poignardée par son conjoint, alors qu'elle avait porté plainte contre lui et qu'il avait déjà été condamné plusieurs fois. "Toute agression nouvelle et tout féminicide représente chaque fois pour moi un coup de poignard", lance la ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes, qui souhaite "mieux former les policiers et les gendarmes pour "mieux spécialiser la justice."