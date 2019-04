"Chaque vie humaine est infiniment plus précieuse que la cathédrale Notre-Dame" pour l'abbé de Saint-Honorat

Par Marion Chantreau, France Bleu Azur

En ce lundi de Pâques, cap sur l'île Saint-Honorat, au large de Cannes, et l'abbaye de Lérins. Notre invité est le père Vladimir Gaudrat, père-abbé du monastère. Il a rejoint la communauté cistercienne il y a 37 ans. On évoque avec lui Pâques, l'incendie de Notre-Dame, et le patrimoine de l'île.