A Chard, le café communal permet aux habitants de se retrouver

L'idée a été lancée par la mairie de Chard, au Sud-Est de la Creuse, pour compenser la fermeture du bar. Depuis un peu plus d'un an maintenant, chaque deuxième dimanche du mois, deux conseillers municipaux se transforment en serveurs pour le plus grand plaisir des habitants.

A Chard, la municipalité a trouvé un moyen de garder un lieu de convivialité après la fermeture du bar. Cette petite commune du Sud-Est de la Creuse, au Nord de Mérinchal a un café communal depuis un peu plus d'un an. Il est ouvert tous les deuxièmes dimanches du mois et tenu par deux conseillers municipaux, qui ont suivi un stage à la CCI pour la Licence IV. L'initiative séduit, puisqu'en moyenne une trentaine d'habitants viennent boire un café ou prendre l'apéro... pas si mal pour cette commune d'à peine 200 habitants !

"L'idée c'est de rompre l'isolement de tous ceux qui habitent dans les 18 petits villages avoisinant le bourg" explique Michel Januel, conseiller municipal chargé de la comptabilité, de gestion des stocks du café communal et qui s'improvise serveur une fois par mois avec son collègue Francis Lacour.

Francis Lacour est l'un des deux conseillers municipaux à tenir le café communal de Chard © Radio France - Valérie Mosnier

On essaie de ne pas mourir, c'est une forme de résistance - Serge Perrier maire de Chard

Le café communal est à chaque fois l'occasion pour les habitants de se retrouver, de discuter et de prendre des nouvelles des uns et des autres. "Le travail, les enfants... on n'a pas le temps de se voir dans la semaine" résume Brigitte. Ici, pas de question d'âge, toutes les générations sont réunies "il n'y aurait pas ce bistrot, il n'y aurait nulle part où se rencontrer... c'est une fois par mois et on a plein de trucs à se raconter en général" raconte Maxence, 18 ans en terminale au lycée d'Aubusson.