Charente : à Segonzac, les règles sanitaires et attestations de déplacement traduites en roumain

Difficile de faire respecter les règles du confinement à des personnes qui ne parlent pas français. En Charente, la petite commune de Segonzac - 2 000 habitants - accueille en ce moment de nombreux ouvriers roumains. Ils sont employés comme ouvriers agricoles dans le vignes du cognac.

Comme tous les résidents du pays, ils sont soumis aux règles de confinement mises en place pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Mais la majorité d'entre eux ne comprend pas le français. L'application des règles peut donc s'avérer compliquer, confie la maire de Segonzac, Véronique Marendat.

Lors des contrôles effectués par la gendarmerie, Véronique Marendat s'est aperçue que les forces de l'ordre avaient beaucoup de mal à communiquer avec ces travailleurs roumains. Alors pour leur expliquer les mesures sanitaires en vigueur, une habitante de Segonzac d’origine roumaine a proposé à la mairie de traduire les attestations obligatoires de déplacement.

Depuis ce lundi 30 mars, elles sont distribuées à la quarantaine de Roumains qui résident dans la commune. Et le document traduit en roumain semble rencontrer un véritable succès. Au point que l’ambassade de Roumanie en France a demandé à le récupérer afin de pouvoir le diffuser à l’ensemble de la communauté roumaine qui réside en France.

La maire ajoute qu'un autre document sera rédigé dans les prochains jours. "Nous écrirons un petit texte pour expliquer pourquoi il y a un confinement en France, afin que les Roumains qui vivent ici avec leur famille, qui ne regardent pas la télévision française, qui ne lisent pas les journaux, comprennent bien la situation."

Outre l'attestation de déplacement, il y a aussi les règles sanitaires, celles qui s'appliquent notamment dans les supermarchés. Et le couple de gérants de l'Intermarché de la commune, Pierrette et Christian Ganne, avaient du mal à les faire respecter.

Le couple a essayé en vain, de leur expliquer qu'il fallait entrer un par un. "C'est la règle, _un caddie = une personne_", précise Pierrette. Difficile aussi de leur demander, dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas, de respecter une distance d'un mètre avec les autres consommateurs. "Ils n'avaient pas l'air de comprendre", se souvient la gérante. Alors avec son époux, ils ont pris les choses en main.

Pierrette et Christian Ganne ont décidé de traduire eux-mêmes les règles à respecter dans les grandes surfaces. Mais ni l'un ni l'autre ne parle roumain.

On a pris les textes en français, ceux qu'on trouve un peu partout à l'entrée des supermarchés, et on les a traduits, via Google, en roumain.