Charente : l'accueil des mineurs non accompagnés s'organise

Charente, France

Le 22 Octobre dernier, le président du conseil départemental de la Charente, François Bonneau, et sa vice-présidente chargée des dossier sociaux, Brigitte Fouré, lançaient un appel aux particuliers pour accueillir les mineurs non accompagnés, qui ont fui leurs pays d'Afrique pour des raisons économiques ou politiques. Les structures d'accueil du département, comme le Centre départemental de l'enfance, ou des associations, étaient saturées : à l'époque, 162 mineurs non accompagnés étaient pris en charge par le département. Aujourd'hui, ils sont 5 à 10 supplémentaires chaque semaine. Aujourd'hui, 5 familles sont entrées dans le dispositif, et le département en espère une dizaine d'ici la fin de l'année.

Ulrich est camerounais, il aura 18 ans au mois de mai © Radio France - Pierre MARSAT

L'autre solution d'accueil, c'est le parc locatif en Charente. 31 jeunes migrants sont accueillis dans des appartements de 4 à 6 personnes. Encadrés par des éducateurs et des travailleurs sociaux, ils apprennent à vivre de façon autonome. A leur majorité, pourvus de titres de séjour en règle, ils auront suivi une scolarité presque normale, et préparé un métier. Ulrich est Camerounais, il est arrivé en Charente en Mai 2018. Dans quelques semaines il sera majeur. Il découvre son futur métier, boucher, chez un patron qui l'a pris sous son aile. Il passera le CAP et le brevet professionnel boucherie.

Reportage sur le dispositif d'accueil des mineurs en Charente Copier