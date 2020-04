Charente : la filière cognac en appui logistique des pharmacies pour le gel hydro-alcoolique

La filière cognac a décidé de fournir aux pharmacie de la région les matières premières nécessaires à l'élaboration de solution hydro-alcoolique. Ce sont les officines qui prépareront et conditionneront les flacons, qui seront ensuite distribués gratuitement à ceux qui en ont le plus besoin.

La filière cognac poursuit sa mobilisation pour venir en aide aux soignants de la région. En complément de la production récente de 8000 litres de solution hydro-alcoolique par les maisons de cognac, le dispositif de fourniture d'alcool et de matières premières pour la fabrication de solution hydro-alcoolique aux pharmacies de Charente et de Charente-Maritime va être étendu. Une opération régionale a été lancée pour collecter et fournir aux pharmacies de l’alcool (autour de 35 000 litres), du glycérol, du péroxyde d’hydrogène ou encore des bidons pour le transport et des flacons pour la distribution. Ces derniers éléments sont également très difficiles à trouver actuellement. Les officines pharmaceutiques fabriqueront leur propre solution hydro-alcoolique et les conditionneront dans des flacons., qui seront mis gratuitement à la disposition des professionnels de santé, des EHPAD, des associations d'aide à domicile, et d'aide aux personnes précaires.