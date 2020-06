Charente : le retour à 90 kilomètres/heure sur les départementales

252 kilomètres sur des routes de première catégorie (celles qui sont le plus fréquentées), et 197 kilomètres sur des routes de deuxième catégories : c'est 10% du linéaire des routes départementales en Charente. On ne parle pas des Nationales 10 et 141 qui sont du ressort de l'Etat. Depuis 11 heures ce matin pour les plus importantes, et jusqu'à fin juillet pour les autres, ces routes sont revenues à 90 kilomètres/heure. Elles étaient limitées à 80 depuis le 1er juillet 2018. Le coût d'un tel changement pour le Conseil départemental de la Charente s'élève à 100 000 euros, car les services techniques avaient conservé les panneaux "90" retirés il y bientôt deux ans.

Les routes de première catégorie concernées

RD 1000 entre RN 10 et RN 141 (18 kilomètres)

RD 939 Est entre Angoulême et La Rochebeaucourt (24 kilomètres)

RD 939 Ouest entre Angoulême et Sonneville (28 kilomètres)

RD 948 entre Etagnac et la Vienne (26 kilomètres)

RD 951 entre Chasseneuil-sur-Bonnieure et la Haute-Vienne (46 kilomètres)

RD 731 Est entre Chalais et Barbezieux (26 kilomètres)

RD 731 Ouest entre Barbezieux et Saint-Sulpice-de-Cognac (27 kilomètres)

RD 674 entre Angoulême et la Dordogne (53 kilomètres)

RD 910 entre Barbezieux et la RN 10 (4 kilomètres)

Les routes de deuxième catégorie concernées

RD 736 entre Jarnac et Ruffec (51 kilomètres)

RD 739 entre Mansle et Saint-Claud (23 kilomètres)

RD 739 entre Mansle et Villejésus (11,5 kilomètres)

RD 740 entre Ruffec et Confolens (36,5 kilomètres)

RD 699 entre Châteauneuf-sur-Charente et la Charente-Maritime (21 kilomètres)

RD 4 entre Bouëx et Feuillade (12 kilomètres)

RD 6 entre La Rochefoucauld et Montbron (11 kilomètres)

RD 22 entre la RN 10 et la RD 674 (14 kilomètres)

RD 1 entre Barbezieux et Segonzac (17 kilomètres)