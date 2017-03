Charente-Maritime : 28 migrants dans l'attente d'une demande d'asile relogés à Saint-Xandre

Après la fermeture du CAO des Mathes, 28 migrants pakistanais sont désormais accueillis à Saint-Xandre. Mais avec quelles perspectives d'avenir ? Leurs chances d'obtenir, un jour, l'asile en France sont quasi nulles.

Cinq mois après son ouverture, le Centre d'accueil et d'orientation (CAO) des Mathes, près de Royan, est désormais fermé. La raison est simple : c'est bientôt la reprise de la saison touristique sur la côte.

Il a donc fallu trouver une solution pour les 50 migrants accueillis dans la commune. Une vingtaine a pu être transférée dans un Centre d'accueil et de demandeurs d'asile (CADA) de Charente-Maritime. Une situation temporaire, le temps que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) examine leur demande d'asile.

Mais malgré un nombre de places revus à la hausse dans ce genre de foyers dans le département, 300 places contre 145 il y a encore quelques jours, beaucoup d'anciens migrants des Mathes se sont trouvés dans l'expectative, sans nulle part où aller. Dans l'urgence, la préfecture a ordonné fin février, la création pour six mois d'un CAO à Saint-Xandre, dans l'agglomération rochelaise.

Des préfabriqués installés en urgence

Des préfabriqués ont été installés sur la commune de Saint-Xandre. 28 Pakistanais sont accueillis ici. © Radio France - Adrien Bossard

28 Pakistanais, anciens de Calais, sont accueillis, depuis le 17 mars, dans sept préfabriqués sur un terrain vague. L'installation est rudimentaire. Ils sont quatre par chambre, les lits sont à même le sol. Certains ont des matelas, d'autres pas.

C'est dans la cuisine que les migrants passent le plus clair de leur temps, à préparer des repas. Une façon, comme une autre, de tuer le temps. Mais l'attente est longue pour ces hommes, partis de leur ville natale Parachinar, laissant femmes et enfants derrière eux. Certains sont en France depuis deux ans. C'est le cas de Dildar Hussein. Recalé par les CADA, il a l'impression de repartir de zéro, en arrivant dans un nouveau CAO. "Je vais de centres en centres, cinq mois ici, trois mois là. Mais je suis toujours mieux qu'au Pakistan. Mon pays n'est plus sûr. Il y a des assassinats ciblés, des attentats sanglants et je ne sais pas pourquoi."

Dans cette chambre, quatre hommes y vivent. © Radio France - Adrien Bossard

"Quand j'ai quitté le Pakistan, ma femme était enceinte. Aujourd'hui, je ne connais pas mon fils", Riyad Sayez, migrant pakistanais

Le problème pour lui, comme pour ses compatriotes, c'est que le Pakistan n'est pas considéré comme une zone en danger. Leur cas n'est pas prioritaire. Sayed Riyaz, lui, se fait une raison. Il retourne au pays. "Quand j'ai quitté le Pakistan, ma femme était enceinte. Aujourd'hui, je ne connais pas mon fils. Je voudrais faire venir ma famille mais je n'aurai jamais de papiers. La vie est dure. Quand j'étais aux Mathes, tout le monde faisait de demandes d'asiles, toutes négatives. Moi pareil. J'ai perdu une partie de ma vie et je ne veux plus."

"Je ne veux pas perdre plus de temps ici, j'ai déjà perdu 2 ans de ma vie", Riyad Sayez, migrant pakistanais qui retourne au pays

"Ils ne peuvent pas faire les démarches classiques de demandes d'asile en France", Audrey Milcendeau

Riyad Sayez ne se dit "pas en colère contre la France", qu'il remercie à plusieurs reprises de l'avoir accueilli et de l'avoir "éloigné de la guerre". Il estime simplement "ne pas avoir eu de chance", alors que les autres, eux, croient encore à leur bonne étoile. "Ils seraient déjà partis sinon, estime Audrey Milcendeau, chargée de mission à la fondation Diaconesses. Mais c'est vrai que leur situation est particulière. Ils ont transité par d'autres pays d'Europe et ont été enregistrés là-bas, en Autriche ou en Hongrie. De ce fait, ils ne peuvent pas faire les démarches classiques de demandes d'asile en France. Tout est bloqué, cela prend du temps."

Le préfet de Charente-Maritime promet, malgré tout, que les dossiers des anciens de Calais seront réexaminés par l'Ofpra.