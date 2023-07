Charente-Maritime : 350 nageurs-sauveteurs mobilisés cet été sur les 460 kilomètres de côte du littoral

350 nageurs-sauveteurs sont mobilisés cet été pour surveiller les zones de baignade de Charente-Maritime. Un littoral de 460 kilomètres de côte. Au total 54 postes de secours sur 27 communes. Le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours accentue cet été son volet prévention sur les risques de noyade liés au baïnes, Ces forts courants marins capable d'emporter un nageur à 100 mètres au large en une minute. Via sa chaîne You tube, le SDIS publie un petit clip de prévention.

Série de l'été prévention : les dangers des baïnes

Ces "baïnes", phénomènes inconnus en méditerranée, mais bien présents sur la façade Atlantique, et notamment dans les Landes, font chaque année des victimes, et parfois des bons nageurs.

Ne surtout pas s'épuiser en tentant de nager à contre-courant

Pour Enora Maltret, chef de poste à la plage de la Bouverie sur la Côte Sauvage, "il ne faut surtout pas paniquer, se laisser entraîner par le courant*, ne pas lutter contre, et une fois au large, revenir en passant par les côtés**. Il ne faut surtout pas s'épuiser en tentant de revenir tout droit vers la plage."*

Pour autant, ces zones dangereuses sont matérialisées par un drapeau rouge en période de baignade surveillée. Le risque c'est évidemment de venir se baigner en dehors de ces heures, et de ne pas pouvoir localiser ces "baïnes".

Plage de la Bouverie en Charente-Maritime © Radio France - Gérald Paris

Une prévention qui passe également par des petits panneaux explicatifs dès le parking de la plage.

Les dangers des "baïnes" sur la Côte Sauvage © Radio France - Gérald Paris

En cas de noyade ou de malaise, le numéro pour appeler les secours reste le 112.