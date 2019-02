Charente-Maritime : Attention au phishing et autres arnaques sur vos boîtes mails

Charente-Maritime, France

Attention au phishing ou hameçonnage sur vos boîtes mails.Si vous recevez un courriel d'un soit disant hacker qui assure détenir des images compromettantes vous concernant, et qui menace de les envoyer à vos contacts , ne cédez pas à sa demande d'argent, c'est du bluff.

Un exemple type du mail envoyé par le hacker. - Gendarmerie Nationale

Françoise Nemesin habite à côté de Royan en Charente-Maritime. et elle a reçu à plusieurs reprises un de ces messages en ouvrant ses mails un matin. Françoise est allée voir un réparateur informatique en pensant avoir reçu un virus. mais pour Julien Laubreton, cyber-gendarme à La Rochelle : "En réalité, l’auteur ne détient aucune vidéo de la victime. Il agit sur le ressort psychologique en faisant mention de données personnelles ce qui donne de la crédibilité à son mail et valide son chantage".

Jean Letellier, technicien informatique chez Nouvelles Images Informatiques à Royan explique que tout le monde peut être touché. Les adresses mails ont sans doute été volées dans une base de données mais quant à savoir laquelle, et quand, c'est assez compliqué. Les propriétaires de ces bases communiquent assez peu quand ils se font piratés .

Les conseils d'un professionnel

Jean Letellier rappelle que la première parade contre les hackeurs, c'est de nettoyer son ordinateur parce que 80 % des internautes ne font jamais le ménage après avoir visité des sites.. Deuxième conseil, changer les mots de passe des boîtes mails et les mots de passe des réseaux sociaux." La gendarmerie ajoute qu'il faut panacher son mot de passe , de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux (". , ? : /" ). et vous invite à "désactiver la webcam ou la couvrir, pour s’assurer de ne pas être filmé à son insu" . Enfin dernier conseil "ne jamais payer le montant demandé" recommande la gendarmerie.