Charente-Maritime : avant la rentrée scolaire, les parents se pressent au centre anti-poux

Le centre anti-poux a des airs de salon de coiffure : de grands miroirs, des peignes sur les tables et des chouchous de toutes les couleurs. Pourtant, Léana, 5 ans, ne vient pas pour se faire coiffer. Ses cheveux sont infestés de poux. Pour les retirer, il faut y aller mèche par mèche. Sur sa tête : deux grosses pinces noires attachent une partie de sa chevelure. Léana attend depuis une heure mais elle a une motivation : " Je ne voulais pas avoir des poux parce que sinon je ne pourrai pas aller à l'école, je veux pas donner les poux aux autres", explique-t-elle avant d'ajouter : "j'aime pas les poux parce que ça me gratte".

Se gratter la tête le jour de la rentrée, c'est justement ce que voulait éviter son papa, Kévin : "Pour la concentration ça joue énormément sur les enfants donc ça serait dommage qu'elle ne puisse pas travailler comme il faut". D'autant plus qu'elle rentre en CP "ça commence à être important", affirme-t-il.

Kévin n'est pas le seul à s'inquiéter pour la rentrée scolaire. Depuis le début de l'été, le centre connaît une hausse de fréquentation : +40%. Et l'augmentation devrait se poursuivre jusqu'en septembre. Juste avant la reprise des cours, les parents et leurs enfants sont nombreux à venir au centre. L'objectif : éviter toute contamination dans les salles de classe.

Attacher les cheveux pour éviter la récidive

Fanny, la gérante du centre, applique minutieusement un masque à la coco sur les cheveux de Léana puis utilise un peigne cranté pour enlever poux et lentes. Elle s'assure aussi que la petite fille passe un bon moment. "Ça ne te fait pas mal ?" lance-t-elle. Scotchée devant son dessin animé, Léana ne sent rien.

Mais après le traitement, il faut éviter que les poux ne reviennent durant l'année scolaire. Pour cela, Fanny a quelques conseils :" Il faut toujours laisser une longueur suffisante pour attacher les cheveux en chignon car attacher les cheveux, c'est la base de la prévention". Ensuite " Il faut changer les draps , changer les serviettes de toilette, il faut passer un gros coup d'aspirateur partout dans la maison", explique-t-elle.

Pour éradiquer les derniers survivants, on peut aussi mettre brosses et chouchous une nuit au congélateur. Avec l'afflux de nouveaux patients, le centre ouvre de nouveaux créneaux : jusqu'à 20-21 heures en semaine et le dimanche si besoin.