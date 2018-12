Charente-Maritime : ce qui ferme et ce qui reste ouvert pendant les fêtes

Avec les jours fériés du 25 décembre et du 1er janvier, certains services et administrations vont faire le pont. D'autres seront ouverts moins longtemps. Petite liste non-exhaustive sur la Charente-Maritime.

Nöel, jour de l'an, deux jours fériés qui tombe un mardi. Des administrations garderont leurs portes closes dès la veille. Ou alors les horaires d'ouverture vont changer. Pour être sûr de ne pas se déplacer pour rien voici donc un résumé de ce qui change dans le département de Charente-Maritime.

Administrations centrales

La préfecture, tout comme les sous-préfectures, feront le pont. Elles rouvriront le mercredi 26 décembre. Et Idem, la semaine suivante, elles ne rouvriront que le mercredi 2 janvier. Des directions départementales aussi suivront le mouvement. C'est le cas de la direction départementale des territoires et de la mer, de la protection des populations ou de la cohésion sociale.... Pour aider dans les démarches, la préfecture rappelle que le site internet propose des services en ligne.

Mairies

La Communauté d'agglomération Rochefort Océan comme celle de Saintes baissent le rideau les lundis 24 et 31 janvier. La mairie de Rochefort sera elle par contre ouverte mais avec de nouveaux horaires : de 8 h 15 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30. A Aytré, la mairie ferma exceptionnellement à 16h.

Marchés

Pas de marché à Rochefort le jour de Noël. Mais il sera quand même possible de faire ses courses. Il est exceptionnellement avancé au lundi 24 décembre. Si la date change, l'emplacement et les horaires restent les mêmes. Le 1er janvier aussi le marché sera avancé au 31 décembre.

Déchets

Changement de jours et d'horaires de collecte des bacs pendant les fêtes de fin d’année dans cinq communes de l’agglomération de La Rochelle. A Croix-Chapeau et à Thairé, les collectes des ordures ménagères initialement prévues les mardis 25 décembre et 1er janvier seront avancées aux lundis 24 et 31 décembre à partir de 11h. Pareil pour les emballages recyclables à La Jarne et Saint-Rogatien. Pour Aytré, les collectes des recyclables des mardis seront décalés aux mercredis 26 décembre et 2 janvier. Pour les autres communes dont le ramassage à lieu le mardi, pas de changement.

L’unité de compostage des Rochettes à Périgny sera fermée, toute la journée, les lundis 24 et 31 décembre. Les déchetteries de l’agglomération fermeront quant à elles leurs portes à midi les 24 et 31 décembre.

A Saintes, la déchetterie sera ouverte lundi 24 jusqu'à 16h.

Et aussi...

Le centre aquatique de Saintes lui sera ouvert le 24 décembre de 11h à 16h.