Charente-Maritime : la CGT alerte sur un manque de personnel dans un ehpad de Saintes

La CGT des Hospitaliers Saintais tire la sonnette d'alarme. Le syndicat dénonce un important manque de personnel au sein de l'ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) Aquitania à Saintes. Cet établissement dépend du centre hospitalier de Saintonge (Charente-Maritime).

Selon la CGT, il manque six infirmières sur quatorze et neuf aides-soignantes sur trente-huit. Une situation qui a démarré il y a deux ans et ne cesse depuis de se dégrader. Selon le syndicat, la conséquence serait principalement de la maltraitance pour les résidents et les salariés.

Prise en charge en mode dégradé et des toilettes pas faites correctement

Stéphane Mazureau est le secrétaire général de la CGT des Hospitaliers Saintais. Selon lui, les agents toujours en poste sont épuisés : "du coup les soins ne sont pas prodigués correctement. C'est une maltraitance, et c'est la même chose qui a été dénoncée dans les ehpad comme Orpéa ou Korian. Les prises en charge sont en mode dégradé, les toilettes ne sont pas faites correctement."

Selon la CGT la maltraitance ne s'arrêterait pas aux résidents, et elle concernerait également les salariés : "on demande aux agents de revenir sur leurs repos, ils n'ont pas leurs week-ends, la direction voulait imposer des journées de 15 heures, les congés posent problème. C'est devenu catastrophique."

Des difficultés pour recruter

Cette situation dénoncée par les syndicats n'est globalement pas contestée par la direction. Fabrice Leburgue, est le directeur du centre hospitaliers de Saintonge : "ce n'est pas parce qu'on ne veut pas recruter, c'est parce qu'il n'y a personne sur le marché du travail. On ne maitrise pas tout localement il y a des décisions qui sont nationales. Il faut qu'on obtienne des financements pour réorganiser nos maisons. Aujourd'hui nos soignants nous quittent parce qu'ils ont l'impression de mal faire leur métier, pas parce qu'ils n'aiment pas leur profession."

La CGT réclame des embauches massives, une augmentation des salaires ainsi que de la formation. Des revendications qu'elle a fait remonter à la direction, mais sans avoir obtenu jusque là de réponses satisfaisantes selon Stéphane Mazureau : "elle nous dit qu'elle n'a pas les finances. On sait très bien que c'est une politique du gouvernement. Nous ce qu'on veut c'est le bien-être de tout le monde : des résidents et du personnel."