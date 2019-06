Plages interdites aux chiens : la galère des maîtres

Sainte-Marie-de-Ré, France

Vous l'avez peut-être remarqué : sur de nombreuses plages de Charente Maritime, interdit de promener son chien, surtout pendant la période estivale. Des panneaux l'indiquent très clairement à l'entrée des plages. À Sainte-Marie-de-Ré par exemple, interdit d'emmener son toutou près des vagues pendant la période qui va d'avril à septembre. La mesure est en place depuis 6 ans, pour des raisons de propretés, mais elle agace certains propriétaires.

Une mesure pour éviter la pollution de l'eau

Pas question pour la maire de Sainte-Marie-de-Ré, Gisèle Vergnon, de lever cette interdiction estivale : "Ça n'est pas que nous n'aimons pas les animaux (...) mais la négligence de certains propriétaires de chiens, ou de chevaux, fait que les excréments de ces animaux là ne sont pas ramassés (...) et causent des dégâts par rapport à la qualité de l'eau". Des relevés ont été effectués il y a quelques années; ils montraient une dégradation de la qualité d'eau de baignade, "on a même du fermer des plages à la baignade ponctuellement" argumente la maire. Des fermetures lourdes de conséquences, surtout en période touristique, explique l'élue.

La mairie interdit les chiens pour préserver la qualité de l'eau © Radio France - Manon Klein

Les riverains et vacanciers, pas tous convaincus

Si certains vacanciers de passage à Sainte-Marie-de-Ré saluent la mesure, d'autres sont un peu plus sceptiques. Fabien habite à quelques pas seulement de la plage, mais impossible pour lui d'y emmener ses trois chiens "En journée pendant l"été interdire les chiens je comprends (...) mais à partir d'une certaine heure, j'aimerai bien que nous, qui habitons ici, on ai le droit de les y promener (...) On est là toute l'année (...) C'est frustrant". D'autres riverains et vacanciers trouvent injustes d'interdire les chiens car ils estiment qu'ils sont loin d'être les seuls à salir les plages.

En théorie, on risque une sanction si l'on promène son chien sur la plage pendant cette période d'interdiction. Mais en pratique, pour le moment, à Sainte-Marie-de-Ré, les agents s'en tiennent à de la sensibilisation.