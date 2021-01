Charente-Maritime : la vente immobilière explose à Saint-Georges-de-Didonne

Les recherches de biens immobiliers explosent dans les petites villes proches du littoral ou en zone rurale. La crise sanitaire pousse les acquéreurs à s'installer dans des villes plus agréables à vivre que les grandes métropoles. A Saint-Georges-de-Didonne, les recherches de biens ont ainsi augmenté de 98% en 2020.

Confinement, reconfinement, couvre-feu, télétravail... pour beaucoup de Français l'année 2020 a été décisive dans la quête d'un nouveau mode de vie. Quitter les grandes villes notamment pour s'installer sur le littoral ou dans des zones rurales. L'immobilier est en plein bouleversement et justement Saint-Georges-de-Didonne correspond aux nouveaux critères recherchés.

Le centre-ville a des allures de petit village tout en restant dynamique. C'est ce qui a plu à Béatrice, retraitée arrivée de Toulouse il y a 3 ans : "C'est pas tout à fait la ville, il y a le bord de mer, il y a la ville de Royan qui est quand même active". Une petite ville proche d'une plus grande commune : c'est un des critères recherchés par les actifs et Béatrice les comprend, "les gens qui sont en télétravail ne sont pas tenus de rester dans une région particulière et pour les enfants c'est quand même plus agréable."

Daniel, lui, vend sa maison et il croule sous les visites :"Des gens qui viennent en retraite !". Saint Georges-de-Didonne a aussi tous les atouts pour attirer les retraités, "je suis à 800 mètres de tous services ! Un kilomètre de l’hôpital, un kilomètre de la mer... et puis c'est calme, c'est un petit village animé l'été."

Boulanger sur la place de Verdun, Fabien voit de plus en plus de nouveaux propriétaires s'installer : "L'avantage de Saint-Georges c'est que ça fait la mer et un centre-ville qui fait campagne un peu avec la tranquillité, le calme." L'idéal en cette période de crise sanitaire : "Avec le télétravail, pas mal de gens ont remarqué qu'ils pouvaient garder leur métier dans les grandes villes mais vivre plus souvent ou totalement hors des grandes agglomérations"

Alors à Saint Georges, l'offre est bien plus élevée que la demande. Maud Boquet est agent immobilier en centre-ville : "La demande porte sur des biens essentiellement avec un extérieur, il y a un besoin de liberté, de se sentir au vert, au bord de la mer. On sent cette demande de bien-être". Pendant les mois de novembre et décembre, son agence a observé une augmentation des ventes de près de 40% par rapport à l'an dernier.