Charente-Maritime : les habitants de Grézac n'ont pas pu regarder la Coupe du Monde de football

Voilà un peu plus de trois mois que la télévision est coupée par intermittence à Grézac, près de Royan (Charente-Maritime). "Au début, cela coupait de temps en temps. Et puis, c'est devenu de plus en plus souvent, et de plus en plus longtemps", explique Martial, père de famille.

L'apogée de ces coupures est arrivée le samedi 17 décembre au soir, en plein milieu du concours Miss France. Les chaînes n'ont été rétablies que le lundi suivant. "La Coupe du Monde, ça nous ait passé sous le nez", déplore Martial, et même pour les enfants, c'est pas évident, "quand ils rentrent de l'école, ils aiment bien regarder un peu les dessins animés. Et nous on aime bien regarder la télé le soir aussi."

A cause de la météo

Martial, mais aussi le maire de la commune, Bernard Pourpoint, ont tenté de joindre les services de télédiffusion sans succès. Le maire s'inquiète notamment pour les personnes âgées ou seules, pour qui la télévision est souvent un moyen de distraction : "I**l faut penser à ceux qui sont seuls au moment de Noël, et qui n'ont pas la télé... Quelle tristesse !"

Déjà depuis longtemps, des coupures arrivent à cause de la météo : la pays royannais est dans une poche et par temps de brouillard, les ondes se brouillent. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer les nombreuses coupures de ces derniers mois : "Ce week-end là, il n'y a pas eu de brouillard. On a eu du froid. Ce samedi matin, il faisait -5 degrés, il me semble", affirme Bernard Pourpoint.

Les équipes techniques sur place

Alertée récemment de la situation, l'entreprise Télédiffusion de France (TDF) a assuré ne pas savoir d'où venait le problème. Ils vont donc lancer une campagne de mesure des ondes électromagnétiques dans la commune. Les Grézacais devraient donc voir un camion sillonner les rues dans les prochains jours. Des équipes seront également envoyées sur place pour vérifier les appareils techniques.