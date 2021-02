Charente-Maritime : nombre record d'engagements à l'armée de Terre en février

Victor, originaire de Périgny, s'est engagé pour un an à l'UIISC n°7 de Brignoles, l'Unité d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile.

C'est un chiffre record. Ils étaient vingt jeunes à signer leurs contrats lundi 1er et mardi 2 février à La Rochelle, et à s'engager dans l'armée.

C'est le cas d'Illona et Hakim, 20 et 25 ans. Tous les deux, ils partent pour le 515ème régiment du TRAIN du camp de la Braconne, en Charente. Pour eux, la vocation est arrivée sur le tard. Titulaire du brevet des collèges, la jeune femme originaire de Montendre, à une heure au Nord de Bordeaux, cherchait avant tout un travail. Hakim, rochelais, a aussi profité d'un secteur qui embauchait. Après un Bac et un CAP dans le nautisme, il entre au Service Militaire Volontaire (SMV) pendant un an. Là, il développe un fort intérêt pour l'univers militaire. Pour lui, s'engager c'est avant tout un devoir de mémoire, "pour que le sacrifice des anciens ne soit pas vain". Illona et Hakim ont signé pour cinq années de service.

Originaire de Périgny, commune voisine de La Rochelle, Victor a 21 ans. Et s'il a signé, lui, c'est parce qu'il rêve de devenir sapeur-sauveteur. Il s'apprête donc à rejoindre pour un an l'Unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Brignoles, dans le Var. "Je le fais aussi pour servir mon pays", ajoute-t-il.

Pour l'adjudant-chef Christian Sanchis, responsable du bureau Terre du Centre d'information et de recrutement des forces armées de la Charente-Maritime, cet attrait pour l'engagement a plusieurs explications. Une volonté de se rendre utile, "de savoir pourquoi ils se lèvent le matin", mais également de défendre les valeurs de la France après la vague d'attentats terroristes. Et puis, il y a le contexte économique lié au coronavirus, qui a pu attirer des candidats qui n'avaient pas fait le choix de l'armée en premier lieu.

Dans ces nombreux engagements, des profils très variés : hommes, femmes, diplômés ou pas, citadins comme périurbains. L'adjudant-chef Christian Sanchis se réjouit de cette diversité, nécessaire selon lui pour former une armée plus forte.