Un chien-loup abattu d'un coup de fusil sur la propriété de ses maîtres en Charente-Maritime

Ce dimanche-là sur la commune de Geay en Charente-Maritime, c'est jour de chasse, une battue au chevreuil est organisée le matin même en lisière de la propriété de Christophe Cannaud. L'après-midi, certains chasseurs jouent les prolongations et la chienne Ounka, apeurée depuis le matin, s'enfuit incognito de son enclos. Son corps criblé de plomb sera retrouvé le lendemain après-midi, lundi 21 décembre, dans le "petit bois du Rocher" sur la propriété. Ounka est morte tuée d'un coup de fusil.

Ounka abattu d'un ocup de fusil, a-t-elle été prise pour un loup? - Christophe Cannaud

"C'est comme si on avait tué votre enfant"

Tout dimanche après-midi, Christophe Cannaud et sa famille arpentent les cinq hectares de leur propriété pour tenter de retrouver Ounka, leur petite chienne berger allemand tchèque qu'ils ont adoptée deux ans plus tôt. Ils ont déjà deux autres chiens dont un qui arrive en bout de vie. "C'est elle qui aurait dû lui survivre c'est injuste" s'émeut Christophe Cannaud. Ils sont, avec sa femme, inconsolables et surtout veulent savoir ce qui s'est passé. "C'est terrible c'est comme si on avait tué votre enfant et qu'on restait dans l'anonymat, la conscience est lourde pour le coupable et la peine est lourde pour les victimes, on est rempli de colère, on est rempli de sentiment d'injustice, il faut que la personne qui a fait ça vienne nous dire ce qui s'est passé."

Christophe Cannaud se recueille devant le corps de sa chienne Ounka © Radio France - Catherine Berchadsky

Christophe Cannaud est naturopathe, il vit en communion permanente avec la nature, lui et son épouse Carole Anne sont avant tout les amis des bêtes et accueillent d'ailleurs également chez eux des chevaux qu'ils aiment comme leurs enfants. Voilà trois jours que Christophe vient ainsi se recueillir sur le corps de sa chienne qu'il a installée dans ce qu'il nomme son "temple".

Une centaine de plombs dans le corps

Après avoir hésité, Christophe et son épouse ont finalement décidé mercredi de faire autopsier leur chienne par un vétérinaire de la Rochelle. L'objectif : identifier les causes de la mort pour éventuellement ensuite pointer les responsables. Le verdict est sans appel, la chienne a reçu une centaine de plombs tirés à bout portant, ce qui accrédite la thèse du fusil de chasse. Mais pour l'association communale de chasse de Geay, que préside Dominique Rocher, "rien ne dit que c'est un chasseur qui tenait le fusil". Les propriétaires d'Ounka ont porté plainte à la gendarmerie de Corme-Royal, une enquête a été ouverte.

