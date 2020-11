Charente-Maritime : "Un élan de coeur" pour la collecte de la banque alimentaire

C'est un véritable élan de solidarité qui s'est manifesté autour de la Banque Alimentaire en Charente-Maritime ce week-end. "Je dirais qu'il y a eu un élan de coeur" constate avec émotion Jacques Méchain, le responsable de la collecte de l'association dans le département. Le chiffre exact n'est pas encore connu, il manque encore les retours des grandes surfaces du sud du département mais Jacques Méchain estime que les dons ont augmenté de 30 à 35 % : "on a fini par manquer de bacs de collecte dimanche" confesse-t-il.

Depuis cinq à six ans, les tonnages étaient pourtant en baisse, mais cette année, le covid et le confinement ont semble-t-il eu des conséquences positives. "Les gens savent que dans toutes les associations qui aident les gens en difficulté les demandes augmentent de 15 à 20% cette année" estime Jacques Méchain. Et puis l'allègement du confinement a peut-être aussi joué : "peut-être sont-ils sont plus venus dans les grandes surfaces qui ont des galeries marchandes, tous les magasins étaient ouverts".

Des bénévoles aussi très nombreux

La solidarité n'a pas joué seulement sur les dons. Les bénévoles ont aussi été beaucoup plus nombreux. "D'habitude on en cherche toujours, là on a du en refuser" constate le responsable de la collecte de la Banque Alimentaire en Charente-Maritime. 3 700 bénévoles étaient dans les grandes surfaces pendant deux jours et demi ce week-end, pour récupérer les dons.

Ces dons vont permettre de combler en partie le "trou" creusé par le premier confinement, au moment où il n'y avait plus de dons des grandes surfaces, ni de certaines entreprises alors que les demandes augmentaient. "On a distribué environ 250 tonnes de marchandises, on espérait pouvoir en partie nos stocks, et c'est le cas" estime Jacques Méchain. Avec la collecte, les stocks de l'association ne seront toutefois pas à niveau en Charente-Maritime, mais la Banque Alimentaire a bénéficié de dotations de l'Etat qui lui permettront de racheter des marchandises pour combler les manques.