La crise sanitaire nous oblige à porter régulièrement masques et gants. Mais une fois utilisés, ces déchets ne doivent pas être jetés n'importe comment. En Charente-Maritime l'association "Les Mains Dans Le Sable" appelle à la plus grande vigilance.

Charente-Maritime : un masque laissé sur la plage pollue et "peut être dangereux"

Attention à vos déchets sur la plage ! Avec la crise sanitaire, de nouveaux déchets viennent s'ajouter aux déchets "habituels" sur les plages de Charente-Maritime : masques, gants ou encore flacons de gel hydroalcoolique. Sur les réseaux sociaux, élus et associations sont de plus en plus nombreux à dénoncer ces oublis. Le ministère de l'Écologie a également posté sur Twitter une vidéo rappelant les bons gestes pour jeter son masque.

En Charente-Maritime, l'association "Les Mains Dans Le Sable" rappelle que ces déchets polluent mais peuvent être aussi dangereux.

Des masques en plastique et non en papier

Les masques chirurgicaux sont bien réalisés à partir de plastique rappelle Régine, responsable de l'antenne en Charente-Maritime. Laisser un masque sur le sable revient à laisser "un sac plastique sur le plage" : "Le plastique met non seulement plus de 450 ans à se décomposer mais il se fragmente aussi. Et alors il sert de nourriture à la faune...", alerte la responsable.

Mais attention, les masques ne doivent pas être jetés dans les poubelles destinées au tri sélectif pour autant. Il faut les jeter aux ordures ménagères, après les avoir enfermés dans un sac spécifique et les avoir mis de côté pendant au moins 24 heures.

Un danger pour les personnes qui ramassent

Ces masques et ces gants sont polluants mais pas seulement. Ils peuvent aussi être de véritables vecteurs de virus rappelle Régine : "Ils peuvent être dangereux car ils peuvent contenir du virus et la personne qui va vouloir ramasser les déchets sur la plage peut se contaminer."

Elle rappelle donc à ceux qui voudraient ramasser des déchets sur la plage de prendre des gants. Pour ne prendre aucun risque, Régine, elle, a choisi de ne pas organiser de collecte de déchets le mois prochain.