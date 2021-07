Charentilly : la gendarmerie lance un nouvel appel à témoin après l'accident mortel du 1er juin

La gendarmerie d'Indre-et-Loire lance un nouvel appel à témoin après l'accident de la route qui a coûté la vie à un automobiliste le 1er juin dernier sur la route départementale 938 entre 09h10 et 09h20 du matin à hauteur de la commune de Charentilly au lieu dit "La goguerie". L'homme avait perdu le contrôle de sa camionnette. Au moment de l'accident, le véhicule avait croisé un camion 38 tonnes de marque Renault et de type T BAS Trucks de couleur blanc. Ce poids lourd était muni d'une remorque non bâchée transportant un touret et un engin. Le poids lourd circulait en direction de Neuillé-Pont-Pierre.

Pour tout renseignement, merci de contacter la gendarmerie de la Membrolle-sur-Choisille au 02 47 85 59 30