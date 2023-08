Charge mentale : les femmes terminent leurs vacances d'été moins reposées que les hommes, selon une étude

Les femmes subissent la charge mentale aussi pendant leurs congés. Selon une étude Ifop réalisée auprès de 2.000 personnes, les femmes ont géré l'essentiel des tâches domestiques et parentales sur leur lieu de vacances ainsi qu'au retour pour l'organisation de la rentrée. L'étude montre ainsi que le partage inégalitaire des tâches domestiques observé toute l’année se prolonge, voire s'amplifie pendant les vacances, au point que nombre de femmes entament la rentrée dans un état physique et psychologique plus dégradé que leur conjoint.

Les femmes fatiguées et stressées après les vacances

Les congés d’été ne sont pas de tout repos pour tout le monde, en particulier pour les femmes. Globalement, elles achèvent leurs congés beaucoup plus fatiguées et stressées que les hommes.

À la fin de leurs congés, les femmes s’avèrent beaucoup plus fatiguées (70%) que les hommes (57%), notamment lorsque leur mode d’hébergement ne leur permettait pas de déléguer à autrui la gestion des tâches du quotidien, notamment les repas. Leur niveau de fatigue est ainsi plus marqué chez les femmes ayant séjourné dans leur résidence secondaire ou dans une location : 71%, soit une vingtaine de points de plus que chez leur conjoint (52%). A contrario, les vacances sont un peu plus reposantes quand elles se déroulent dans un hôtel ou un club de vacances par exemple.

À la fin de cette période, pourtant associée à la détente et au repos, les femmes sont également nettement plus stressées (53%) que les hommes (39%). Elles ont en fait plus de mal à couper avec les soucis du quotidien que leurs conjoints.

Dans les couples partis en vacances avec leurs enfants, les hommes sont deux fois plus nombreux (56%) que les femmes (28%) à reconnaitre qu’ils se sont plus reposés que leur conjointe durant les vacances. La proportion de femmes n’ayant pas pu se reposer comme elles l’imaginaient avant de partir est aussi beaucoup plus forte dans les rangs des femmes ayant peu de moyens financiers.

Une inégale répartition des tâches

Cette différence de fatigue entre les sexes s'explique par le fait que les femmes parties en couple cet été ont assumé globalement beaucoup plus de tâches domestiques que leur conjoint durant les vacances.

Le surcroît de travail domestique observé toute l’année pour les femmes se prolonge donc pendant les congés. La division des tâches et des rôles entre hommes et femmes continue à présenter des inégalités si l’on en juge par la proportion de Françaises qui déclarent globalement en faire "plus" que leur conjoint en matière de tâches domestiques : 53% contre 39% qui disent en faire "à peu près autant" et seulement 8% qui confient en faire "moins" que leur conjoint.

La surcharge du travail domestique des femmes se retrouve dans toutes les tâches liées à l’organisation du séjour au quotidien, notamment dans la gestion du linge et des repas. Selon les chiffres de l'étude, 69% des femmes en couple (hétérosexuel) se sont occupées du linge (contre à peine 11% des hommes selon leurs dires), 47% du ménage (contre 10% des hommes) et 47% de faire le lit du couple. Mais l'inégale répartition des tâches parentales entre hommes et femmes est beaucoup plus criante chez les couples partis en congés avec des enfants.

La rentrée empêche les femmes de décompresser

Après des vacances peu reposantes, l'approche de la rentrée est source de préoccupation pour les femmes et les Français(es) aux revenus les plus modestes. Au total, 60% des femmes parties en congés cet été avec leur conjoint se disent préoccupées par les problèmes à gérer à la fin des vacances, contre 47% des hommes. Et très logiquement, ce type de stress affecte encore plus les catégories populaires (jusqu’à 69% des personnes aux revenus inférieurs à 1.000 euros nets/mois).

En effet, les femmes assument l’essentiel des tâches parentales relatives à la fin des vacances comme les valises à boucler pour le retour à la maison, le linge à laver, les fournitures scolaires à acheter ou la recherche de garde d’enfant. Mais le stress en fin de congés est aussi lié au stress financier. Plus d’un Français sur quatre (28%) ont fini leurs congés avec moins de 100 euros sur leur compte bancaire, 9% d’entre eux déclarant même avoir fini leurs vacances à découvert.